Nyűgös dolog a cipekedés, melyben – feltéve, ha nincs az útvonalon lépcső – nagy segítség lehet a húzható-tolható kézikocsi. Még nagyobb segítség azonban, ha a rakomány mozgatásához nincs is szüksége emberi erőre, távolról irányítva is precízen sürög-forog – pontosan ezt az eszközt alkotta meg egy hongkongi startup.

A Litefar Orion névre hallgató kiskocsija 16,5 kg-ot nyom, összecsukva mindössze 30 x 25 x 80 cm helyet foglal, ám kinyitva 140 literes teret, 80 kg-os terherbírást, sőt, 190 kg-os vonatási képességet kínál.

A járgányt egy 24 Ah-s, kivehető, powerbankként is használható akkumulátor által táplált, egyenként 500 wattos agymotorok mozgatják (a négyből két kerékben), melyekkel 7,2 km/órás (2 m/s) maximális sebességre képes. A tempó négy fokozatban állítható, ez, valamint a joystickes kormányzás egy 12 méteres hatótávú, apró kis távirányítóval végezhető. A távirányítóról működtethető az üzemi és a rögzítőfék is, ráadásul a kütyü szükség esetén zseblámpaként is használható.

A hajtást mesterséges intelligencia – naná, 2024-ben elengedhetetlen! – menedzseli, emelkedők, lejtők esetén a beállított sebességmódhoz megfelelően növeli vagy csökkenti a teljesítményt.

A távirányítós „hordárhoz“ számos kiegészítő elérhető, akad asztallapként is használható borítólap, vízálló huzat, csomagháló, ha a rakomány túlságosan kiemelkedne, oldalzsebek, teleszkópos lámpa is.

A Lifetar a Kickstarteren gyűjti a támogatókat a gyártás elindításához, a különböző csomagok 389 és 579 dollár (140 és 207 ezer Ft) közötti áron előrendelhetők – ha az október közepéig tartó közösségi finanszírozási kampány sikeres lesz, elvileg decemberben kaphatják meg Orionjaikat a vásárlók.