Az egyik legismertebb, legkedveltebb autóversenyzős kronográf a TAG Heuer Monaco. Az annak idején, 1969-ben az első szögletes tokba épített automata kronográfszerkezettel szerelt karóra volt.

Bár bemutatásakor a túlnyomó többség furcsának találta a Heuer nagy, négyzetes időmérőjét, a modell nem lett siker, így le is állították a gyártását, később, nem kis részben a Steve McQueen főszereplésével készült Le Mans filmnek köszönhetően kultstátuszt vívott ki, és a kilencvenes évek óta újra kapható.

Az elmúlt években a svájci óragyártó számos különleges kiadást is piacra dobott a Monacóból, volt különböző versenypályákoz kapcsolódó széria, több Red Bull Racing-es változat, püsöklila és csontvázas verzió is, most pedig itt a legújabb, ezúttal zöldben.

Nem is akármilyen zöldben, hiszen az autósportos vonalat továbbvíve a TAG Heuer Monaco Chronograph Racing Green a brit versenyzölddel operál, a szín a segédszámlapokon, valamint a perforált borjúbőr versenyszíjon (raliszíjon) jelenik meg – párja a régi angol versenyjárgányokon szintén alkalmazott sárga a szíj belső felén és a kronográf-másodpercmutatón. A számlap az 1920-30-as évek versenyautóinak műszereit idézve ezüst sugárcsiszolt mintát kapott. A 39 mm-es átmérőjű tok könnyű, homokfúvott titánból készült, ugyanez a csat anyaga is.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Britet faragtak a svájci luxusórából 1 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 2 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 3 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 5 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 6 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 7 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 9 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 10 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 11 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: 13 /13 Kép: TAG Heuer Kép: TAG Heuer Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az 1000 darabos szériában készülő kiadás lelke ugyanaz a Calibre 11 szerkezet, mint összes társának – ez a zafíröveges betekintő hátlapon keresztül figyelhető –, ami az árat illeti, az új limitált kiadás darabjáért 3,8 millió forintnak megfelelő 9100 svájci frankot kérnek.