Láttad már a csontváz-Monacót?

A legismertebb autós-autósportos órák közé tartozik a TAG Heuer Monacója, mely híres arról, hogy annak idején a legelső szögletes tokba szerelt automata kronográf volt, a dizájn pedig ma, majdnem öt és fél évtizeddel később magával ragadó.

Legalábbis eddig, míg alapvetően csak a színösszeállításokkal variáltak, az volt, ám lehet, hogy a legújabb, a 2023-as hercegségbeli F1-es nagydíj előestéjén, csütörtökön bemutatott széria már megosztóbb lesz.

Az órát természetesen továbbra is saját gyártású Calibre Heuer 02-es, 33 köves, 80 órás járástartalékot nyújtó automata kronográfszerkezet hajtja, ahogy a méretei sem változtak, ám sokkal modernebbé vált a megjelenés.

Acél helyett titánból készül – és így sokkal könnyebb – a 39 mm-es tok, változattól függően natúr homokfúvott vagy fekete bevonatos kivitelben, a fő attrakció viszont a számlap, pontosabban ami maradt belőle.

A kék, titán és fekete („Racing Red”), valamint fekete-türkiz színben kínált új Monaco ugyanis csontvázas (skeleton) számlapot kapott, az áttört felületen keresztül látszik a werk működése. Külön figyelmet érdemel az órákat jelző gyűrű kialakítása, valamint az, hogy nem spóroltak a lumineszcens festékkel, a mutatókon és az indexeken kívül a belső keretre is jutott itt-ott, ami sötétben kimondottan futurisztikus jelleget kölcsönöz. A szíj gumi és bőr keveréke, titáncsattal záródik.

A skeleton-Monacók az állandó kínálat részei lesznek, nincs szó limitált kiadásról. A kék és a Racing Red kivitelekért 10 500, a fekete-türkizért 11 000 svájci frankot (4 és 4,2 millió Ft) kérnek.

