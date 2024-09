A Ford F-150 pick-up az Egyesült Államok legnagyobb darabszámban értékesített járműve, mely halad is a korral, hiszen néhány éve már elektromos változatban is kapható Lightning néven, melyet ráadásul Európába is elhozott a márka. A pick-up mellett a szintén itthon is forgalmazott Mach-E is a Ford villanyos jelenének része, emellett az is összeköti a két típust, hogy immár karaokebulikat is lehet bennük tartani.

A Ford Digital Experience, valamint – bizonyos korlátozások mellett a SYNC 4A rendszerrel szerelt modellekben az észak-amerikai és európai felhasználók számára elérhetővé válik a Stingray Karaoke App, mely álló helyzetben, sőt menet közben is szórakozási lehetőséget nyújt a benn ülőknek. Rock, country, pop, R&B, latin, K- és J-pop, valamint egyéb dalok több mint 50 ezres választékát kínálja az alkalmazás, mely 38 nyelven – köztük magyarul – is tud.

Az alkalmazás álló helyzetben teljesen szabadon használható, míg menet közben akkor indítható, ha az érzékelők szerint az anyósülésben ott ül az utas, akinek biztonsági öve be van csatolva. Ha a feltételek megvannak, a központi kijelzőn megjelenik egy QR-kód, melyet az utas a telefonjával/okoseszközével leolvas, majd arról kezeli a karaokét. Az utasok szerkeszthetik a lejátszási listát, okoseszközeiken figyelhetik a dalszöveget, sőt, „beleénekelhetnek” az autó hangrendszerébe.