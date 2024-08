Sok Tesla-tulajdonos számára az úttörő, merész újítások mellett a különc funkciók, a laza gegek, poénok jelentik a márka vonzerejét. Ezekből pedig akad bőven, a Tesla egy frissítéssel már 2018-ban tudott fingó hangot is kiadni, de a Cybertruck indította be az igazi őrületet, a formabontó modell örömére a gyártó sört, tequilát, telefontartót, sípot, macskakaparót, sőt kiskanalat is piacra dobott.

Az utasok szórakoztatására karaoke funkció is elérhető, amit most CaraokeMic néven vezettek be az Észak-Amerikai piacra. A kiegészítő hasznos lehet azoknak a zenerajongóknak, akik sok időt töltenek a töltőoszlopok mellett, vagy egyszerűen csak egy kis mókára vágynak a Teslájukkal.

Az Egyesült Államokban a CaraokeMic 215 dollárért (78 ezer forint) kapható, és tartalmaz két mikrofont, egy vevőegységet, egy adatkábelt, egy töltőkábelt és egy tárolótáskát. Mint a legtöbb Tesla-termék esetében, a kézi mikrofonok is letisztult formavilágot kaptak és minimalista kinézetűek.

A Tesla szerint ezek működnek a média alkalmazásokkal mind az első, mind a hátsó érintőképernyőkön, és „visszacsatolás-gátló” technológiával rendelkeznek, hogy a hangok tisztán törjenek elő a hangszórókból.

Mindkét vezeték nélküli mikrofon akkumulátora több mint 10 órás üzemidőt biztosít. A Tesla elmondása szerint a mikrofonokhoz a legújabb 2024.26-os firmware-frissítés szükséges, és csak az Intel Atom vagy AMD Ryzen processzorral felszerelt modellekkel működnek. Ezek a chipek felelnek a Tesla-élmény gerincét adó szoftveres szolgáltatások működtetéséért a navigációtól kezdve az Autopilot megjelenítésén át egészen a zenelejátszásig.

A Tesla eleinte az Nvidia chipjeit haszmálta, de az elmúlt évtized végén váltottak, így a mikrofonokat azoknak érdemes megrendelni, akik 2018-2019 után gyártott típusssal rendelkeznek, amiben már Intel, vagy AMD hardver található.