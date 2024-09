Ez a túlhajszolt, kaotikus életmód, a túlzott bizonyítási vágy, a „mindent egyszerre” hozzáállás túlpörgetheti a rendszert, és komoly alvászavarokat okozhat. Márpedig, ha megborul a bioritmusunk, és tartósan nem tudjuk kipihenni magunkat éjszakánként, akkor sem mentálisan, sem fizikailag nem leszünk képesek a topon lenni és kiegyensúlyozottan teljesíteni.

Mennyi az annyi?

Az ideális alvásmennyiség nemcsak a korral változik, de egyéni igények és a nemek is befolyásolják. Míg egy fejlődő szervezet akár napi 10 óra alvást is igényel, addig egy aktív felnőttnek általánosságban véve elég lehet a 7-9 órás éjszakai pihenés is. A tudományos kutatások szerint ugyanakkor a nőknek – hormonális okokból – több alvásra van szükségük az egészségük megőrzéséhez, és általában 11-13 perccel többet is alszanak, mint a férfiak. Az alváskutatók azt is mérték, milyen a két nem alvásminősége. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a férfiak alvás közbeni agyi aktivitása akár 70 százalékkal alacsonyabb, mint ébren, míg a nőké csak 10 százalékkal. Emögött evolúciós okokat kell keresni, hisz a primitív társadalmakban a férfiak vadászni jártak, az otthon a pihenés helyszíne volt, míg a nőknek a nappali tevékenységük is ugyanarra a helyre koncentrálódott.

Ha nem alszol, nem nyerhetsz

Ha azonban túlhajtjuk magunkat, akkor a „vadászatból hazatérve” sem tudunk igazán megpihenni, csak pörög az agyunk az el nem végzett, vagy az előttünk álló feladatokon. Ez megnehezítheti az esti elalvást, és megzavarhatja a nyugodt éjszakai pihenést, és a másnap csak még kaotikusabbra, rohanósabbra sikerül. Aztán egyszer csak azt érezzük, soha nem tudjuk utolérni magunkat, és soha nem kapjuk vissza sem a nappalaink, sem az éjszakáink nyugalmát. Ahhoz, hogy ebben az őrült versenyfutásban valóban nyerni tudjunk, vissza kell szereznünk a pihentető alvással töltött órákat. Mutatjuk, mit tehetünk ennek érdekében.

Mozogjunk sokat – de ne lefekvés előtt!

A rendszeres testmozgás nemcsak az állóképességünknek és a mentális terhelhetőségünknek tesz jót, de csökkenti a mindennapi stresszt, és segít a pihentető alvásban is. A megerőltető, nagy izommunkát igénylő sportokat azonban időzítsük kora reggelre vagy délutánra! 17 óra után maximum egy könnyed, laza kutyasétáltatás fér bele – ellenkező esetben a szervezetünk felpörög, és este nehezebben tudunk elaludni.

Vacsorázzunk úgy, mint egy koldus!

Nagyapáink bölcsessége ma is érvényes. A nehéz, zsíros, cukros ételek megterhelik az emésztőrendszerünket, ami gátolja a pihentető alvást. Jobb, ha inkább szakítunk elég időt a minőségi reggelikre és ebédekre, vacsorára viszont csak könnyebb, fehérjében és lassan felszívódó szénhidrátban gazdag fogásokat választunk. Este tehát ne együk tele magunkat, és két órával a lefekvés előtt pedig már csak igyunk – alkoholmenteset.

Alkoholt ne igyunk este!

Bár az alkohol nyugtató, lazító hatása segíthet elaludni, rontja az alvás minőségét. Ennek az az oka, hogy az alkohol izgatja a központi idegrendszert, amely megzavarja a mélyalvási és a REM-fázist. Márpedig ebben a szakaszban dolgozzuk fel a szerzett információkat, ekkor az agynak azok a területei aktívak, amelyek a tanulásért, a gondolkodásért felelősek. Ráadásul a rendszeres alkoholfogyasztás a horkolással járó alvási apnoé kockázatát is növeli. Ez az egyik leggyakoribb, férfiakat érintő betegség, amely alvászavarokhoz vezet.

Nem minden való a hálószobába!

A hálószoba a pihenés tere, ezért hagyjunk kint minden zavaró tényezőt! A tévé, a mobil, a laptop által kibocsátott kék fény gátolja az alváshoz szükséges melatonin termelését. Ezért nem jó, ha az ágyban pörgetjük át a híreket vagy nézzük meg a legújabb Netflix-sorozat következő epizódját! Ami viszont a hálóba való, azt csináljuk nyugodtan: a esti szex simán belefér! Az elalvás előtti hancúrozás jótékony hatását most már tanulmányok is alátámasztják. Ilyenkor teljesen kikapcsoljuk az agyunkat, nem stresszelünk, és hatására könnyen elérhetjük az alváshoz nélkülözhetetlen, ellazult állapotot.

Keljünk fel, ha itt az idő!

Ha normálisan működik a bioritmusunk, és megvannak a 90-120 perces alvásciklusok, akkor a szervezetünk két órával ébredés előtt már tudni fogja, hogy lassan itt az idő. Éppen ezért, ha csörög az ébresztő, véletlenül se nyomjuk le a szundi gombot! Ha belekezdünk egy újabb alvásciklusba, amelyet nem fogunk tudni befejezni, biztos, hogy levertebben, fáradtabban kászálódunk majd ki az ágyból, mint az első csörgéskor. Már csak emiatt is jobb, ha beszerzünk egy igazi ébresztőórát, és elfelejtjük a telefonos ébresztést. Sokan azt javasolják, hogy a mobilt egyáltalán ne is vigyük be a hálószobába: így biztosan nem lesz ingerenciánk rápillantani az éjszakai felébredések alkalmával sem. Ez ugyanis beindítja az agyi aktivitást, ami miatt nehezebben tudunk visszaaludni.

A Sedacur forte segít legyőzni a feszültséget és az alvászavarokat

Ha mégsem jön össze a pihentető alvás, ne stresszeljünk! Mindenki életében vannak feszültebb, pörgősebb időszakok, amikor nehezebb tartani a megszokott, normál napi ritmust, és előfordul, hogy átmenetileg szükségünk lehet némi segítségre. Ezekben az időszakos alvászavarokban, feszültségekkel teli élethelyzetekben segíthet a Sedacur forte, amely egy vény nélkül kapható, növényi gyógyszer. Olyan gyógynövények kivonatát tartalmazza, mint a macskagyökér, komló és citromfű, amelyeket régóta használnak a népi gyógyászatban nyugtató, altató hatásuk miatt. A Sedacur forte segítségével csökkenthetjük a nappali feszültséget, könnyebb lesz az elalvás és a nyugodtabb éjszaka után frissen, kipihenten ébredhetünk fel. A Sedacur forte másnap nem tompítja a figyelmet, nem befolyásolja a koncentrálóképességet, a motoros koordinációt és a reagálási képességet sem, ezért nyugodtan végezhetjük a munkánkat vagy vezethetünk autót is a szedése mellett.