A gaming világát nem ismerők számára meghökkentően hangozhat a focizó autók koncepciója, de a Rocket League nevű, globálisan igen népszerű videojáték pont erről szól.

Az említett népszerűséget jól tükrözi, hogy nemrégiben jelentették be, hogy elérhetővé válik benne a Tesla Cybertruck, most pedig a BMW-től érkezett hasonló hír.

A bajor gyártó a 16. szezonra az új BMW 1-est küldi majd pályára az Epic Games játékában, ám a debüt előtt még egy, a gamereket megmozgató pályázatot is indítanak.

Mint annyi más autós és másféle játékban, a Rocket League-ben is komoly hangsúlyt kap az esztétikai módosítás, csinosítgatás, az alapvetően Skyscraper Grey (felhőkarcoló-szürke) színben megjelenő 1-eshez lehet most különböző dekorokokat, fóliázást alkotni.

A pályázat ma indul, augusztus 30-áig várják a műveket, melyekhez a BMW oldalán elérhető sablonokat használhatják a grafikai vénával rendelkező, ehhez értő játékosok. A pályaműveket az Intstagramon vagy az X-en tehetik közzé az indulók a #RocketLeagueBMWDecalContest és #Contest hashtagekkel.

A legjobb alkotásokat október közepén, egy élő stream során mutatják majd be: az első három helyezett pénzdíjban is részesül, rendre 3000, 2000 és 1000 dollárt (kb. 1,1 millió, 720 és 360 ezer Ft) kapnak majd. A győztes dizájn egy mid-season patch-csel kerül majd be a játékba, onnantól használhatják majd a BMW 1-essel rendelkező játékosok.