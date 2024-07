Bár a még 2019-ben beígért, végül az első tulajdonosokhoz 2024-ben megérkezett Cybertruck nem váltotta meg a világot, sőt, a brutalista villanymonstrum komoly csalódás a gyártási és műszaki problémák, a rossz fényezés stb. miatt, az kétségtelen, hogy az elmúlt fél évtizedben a dizájnja, formavilága beivódott a köztudatba, már közúti megjelenése előtt ikonná vált a modell.

Ennek megfelelően a popkultúrában is megvan a helye, az Epic Games például bejelentette, hogy a Teslával kötött együttműködés keretében július 23-tól, azaz mától a Fortnite-ban és a Rocket League-ben is játszhatóvá, vezethetővé válik a Cybertruck.

Summer Road Trip Mood: On.

Grab the squad and complete quests to unlock the @tesla Cybertruck!https://t.co/D9P3T7O5uu pic.twitter.com/V6Mk7EzDXD

— Fortnite (@FortniteGame) July 23, 2024