Nemrégiben mutattunk már egy F1-es Ferrarikból összeállított, az autómodelleket egy kis „díszcsarnokban” szemlére tevő kollekcióról, és most itt egy igen hasonló, ám ezúttal Porschére hangolva.

A Bringatrailer árverési oldalon felbukkant dohányzóasztal(?), tárló(?) 45 darab, 1:43-as méretarányú Porschét gyűjt egybe a kezdetektől egészen a 21. századig. A gyűjteményben megtalálható az első Porsche, a 365-ös, számtalan 911-es, de ott van például az 1971-es Le Mans-i 24 óráson debütált 917-es is a „Rózsaszín Malac”-festéssel.

A 150 x 78 centis, 27 kg-os tárlóban a fehér alapon ízlésesen elrendezett kisautók alatt a német trikolór színeit is megjelenítik, a két rövidebbik falon tükrök növelik a teret, míg az egyik hosszabbik belső falon, valamint kint is ott van egy-egy Porsche felirat. A belső részt és a külső felirat is megvilágított.

Az autókat csavarok rögzítik, így az asztal mozgatása, szállítása közben sem mozdulnak el, ütköznek egymásnak vagy az üvegfelületeknek.

A mini Porsche-múzeum bármely szalon vagy márkarajongó otthonának dísze lehetne, az aukción a leglelkesebb licitáló végül a hajszál híján 5 millió forintnak megfelelő 13 500 dolláros ajánlattal nyert.