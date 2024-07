A 2023-ban a Toyota csatolt márkáival együtt összesen több mint 11,5 millió autót gyártott, melyeknél a saját filozófiájuk szerint mindig a megfelelő hajtást alkalmazták a megfelelő célra, használatra.

Bár a Toyota a hibrid hajtás úttörője, ahogy a hagyományos belső égésű motorokat is megtartják, ahol érdemes, sőt, az általuk sokáig hanyagolt elektromos hajtás felé is nyitnak, a gyártó külön „hobbija” a hidrogénüzem elterjesztése. Ennek jegyében készült el a Toyota hidrogénnel működő kemencéje is.

Képzeljünk el egy átlagos Toyota-fejlesztő- vagy -tervezőközpontot Japánban. Minden patyolattiszta, fehéringes, öltönyös mérnökök, dizájnerek dolgoznak csöndben, fegyelmezetten, s ha meg kell beszélniük valamit, azt is suttogva teszik. Meghajolva üdvözlik egymást, a mai napig ragaszkodnak az emberek közötti interakcióra vonatkozó merev szabályokhoz.

És most képzeljük el azt, hogy ugyanebben a Toyota-központban a munkaidő derekán a fekete öltönyös mérnök leveszi a zakóját, kötényt köt a dereka köré, műanyag kesztyűt húz, pizzatésztát gyúr, sonkát és gombát vág rá, majd megszórja sajttal.

Nem, nem tört ki az anarchia, a mérnök keményen dolgozik, munkájára koncentrál, hiszen teszteli a Toyota és a Rinnai saját fejlesztésű, hidrogénnel üzemelő kemencéjét. Ez az első ilyen berendezés a világon, s a Toyota azért választotta a japán Rinnait partneréül, mert a cég eleve minőségi gázkészülékeket gyárt, azaz nagy tapasztalatuk van abban, hogyan kell bánni a fűtőanyagként használt gázokkal.

Az elkészült kemencét egyébként már nagyüzemben is kipróbálták, hiszen a Toyota rendezvényein szolgáltak fel a látogatóknak ebben sült pizzát és croissant-t. A siker minden helyszínen hatalmas volt, különösen a gyerekek körében.

Elsőre meglepő, de logikus előny, hogy a hidrogénes kemence kiválóan süt: mivel a hidrogén magas hőmérsékleten ég, égés közben pedig az oxigénnel egyesülve vízgőzt képez, így a hidrogénes kemencében az étel kívül ropogós lesz, de belül nem szárad ki. A feltétként használt gomba vagy zöldségek például faszenes vagy fával gyújtott tűzön hajlamos kiszáradni, a hidrogéntűzön viszont sokkal hamarabb átfő, így lédúsabb és ízletesebb marad.

A hidrogénkemence fejlesztése persze nem zajlott buktatók nélkül, főleg a biztonság tekintetében kellett minden egyes lépést, technológiát kitalálni, hiszen előzmény nem volt.

A két cég a szakértelmét összeadva alkotta meg a tűzhelyet: autógyártásból például a fényezésszárító kemencék technológiája bizonyult hasznosnak, valamint jól jött a Toyota tapasztalata a hidrogéngáz szállítása és adagolása terén, amit az üzemanyagcellás – azaz hidrogénnel működő – Mirai gyártása és értékesítése során gyűjtöttek össze, a Rinnai a gáztüzeléssel kapcsolatos tudását tette a projektbe.

Mivel a hidrogénkemence bemutatkozása sikeres volt, a Toyota továbblépett. Fejlesztettek hidrogéngrillt, illetve hidrogéntüzelésű kamadót, azaz létrehozták a tradicionális, ezeréves japán edény modern változatát is.