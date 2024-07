A többség személyautók és haszonjárművek, esetleg kerékpárok gyártójaként ismeri a Peugeot-t, ám a több mint két évszázada családi vállalkozásként alapított a francia márka régóta kapcsolódik a konyhaművészethez, vendéglátáshoz is.

A Peugeot fivérek, Jean Pierre és Jean Frédéric 1810-ben alapították cégüket, kezdetben acélöntödéjük volt, ám hamar ráálltak a fűrészlapok, majd egyéb kézi fémszerszámok gyártására is. Az acél és a női divat annak idején sokkal szorosabban kapcsolódott egymáshoz, s a Peugeot pedig akkoriban az addig megszokottnál sokkal könnyebb, ezért kényelmesebben viselhető acélabroncsos női szoknyákkal és ruhákkal aratott sikereket. Az igazi áttörést azonban a különböző darálók és fűszerszórók megalkotásával érték el, ráadásul ez az üzletág a mai napig a Peugeot egyik legsikeresebb vállalkozása.

A márkánál folyamatosan kutatták azokat az új területeket, ahol kamatoztatni tudták a fémmegmunkálással és a fémszerszámokkal megszerzett szakértelmüket, ez vezetett addig, hogy 1840-ben a Peugeot megalkotta első kávédarálóját, az R modellt, amelyet rögtön tízféle méretben kínáltak. Praktikus eszköz volt, hiszen finoman bánt a kávészemekkel: ahelyett, hogy az őrlés közben felmelegítette volna azokat, finom pengéivel apró darabokra vágta fel őket, így emelve ki a bennük rejlő aromákat.

Nem sokkal később megjelent a Peugeot mára ikonikussá vált asztali borsszórója is, érdekes módon a névadást az ábécé végéről kezdték, így lett ez a Z modell. Eleinte fehér porcelánból készült a teste, később aztán megjelentek a fém-, a bakelit- és a fatestű változatok is. Népszerűsége annyira töretlen, hogy a mai napig gyártják, része a francia életstílusnak, a francia bisztrók és kávéházak asztalain szinte biztosan találkozhatunk a Z modellel, de még a Forma-1-es paddockban is felbukkan.

A kis ipari műremeknek irodalmi hatása is van, amikor ugyanis Lewis Carroll az Alice Csodaországban című regényét írta, szó szerint az asztalon talált inspirációt regénye egy részletéhez. A Peugeot asztali borsszóróját megpillantva döntötte el, hogy egyik szereplője, a Kalapos állandóan egy ilyen borsőrlőt tart magánál, rendszeresen használja is, s emiatt aztán a Vörös Királynő udvarának népe folyamatosan tüsszentett.

A Peugeot borsszórójának népszerűsége nem ismert határokat. Az 1930-as években a francia márka már évtizedek óta foglalkozott autógyártással is, amikor Jean Pierre Peugeot úgy döntött, hogy meglátogat néhány nagy amerikai autógyárat. Egy fogadáson házigazdái büszkén dicsekedtek neki, hogy a teremben minden, amit lát, amerikai termék. „Csak majdnem minden”, felelte Peugeot, majd felemelte az asztalon lévő borsszórót: „ez francia, és a Peugeot gyártja.”

A kézi borsőrlők és sószórók, illetve kávédarálók a mai napig nem mentek ki a divatból, de a technológia fejlődésével párhuzamosan feltűntek az elektromos változatok is. Ahogy a villanymotorok egyre kisebbek és erősebbek, ugyanakkor egyre csendesebbé váltak, úgy terjedtek el egyre inkább az ilyen változatok.

Ez sem gátolta meg azonban a Peugeot mérnökeit abban, hogy továbbfejlesszék a manuálisan működtetett só-, és borsőrlők mechanizmusát. Olyan szabadalmaztatott mechanikát fejlesztettek ki, amely sószórójuk esetében három, míg a borsőrlő esetében hat különböző finomságú őrlést tesz lehetővé, hiszen a különböző ételek más-más és finomságú őrleményt kívánnak.

A kézi fűszermalmok sikerén felbuzdulva a Peugeot tovább terjeszkedett a konyhaművészet területén. Az évek során komoly termékpalettát alakított ki különböző sütőformákból és edényekből, a tortasütőktől a muffinformákon át a tálalóedényekig. Ezek karcolásálló, a leégést gátló zománcozást és a fogásokat akár fél órán keresztül melegen tartó kerámiát kapnak.

Sok helyen az étkezés része a bor és egyéb italok fogyasztása, így a Peugeot dekantálót és whiskyspoharat is kínál, melyek üvegfúvó mesterek kézi munkájával készülnek. Jellegzetesen 21. századi termék viszont a lítiumion-akkumulátoros elektromos dugóhúzó, amely 80 palack kinyitására elég energiát tárol, s ha lemerül, 2,5 óra alatt újratölthető. Ugyanez az elektromos rendszer dolgozik a többféle finomságú őrlést lehetővé modern só- és borsszórókban, amelynek fémmechanikájára élettartam-garanciát vállal a cég.