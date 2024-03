3D-nyomtató, alapanyag és egy kis türelem: ennyi kell ahhoz, hogy akár otthon is Škodát gyárthass. A cseh márka online konfigurátorain dolgozó szakembereknek kedves ötlete támadt, ha már úgyis megvannak a 3D-s modellrajzok, miért ne lehetne azokat valami másra is felhasználni…

„Az általam vezetett csapat készíti el az összes típus 3D-s modelljét a konfigurátorhoz. A virtuális térben felépítjük a teljes autót abban a formában, ahogy a gyártósorról is legurul, így a vásárlók realisztikus képek kaphatnak az általuk választott összeállításról. A 3D-s modellünkön ott vannak a színek, a kiegészítők, minden. Elgondolkodtunk, hogyan lehetne még felhasználni az adatokat, hogyan vihetnénk őket még közelebb az ügyfelekhez. Az utolsó részletig megvan minden autónk, miért is ne használjuk ezt ki?” – mondta a Škoda digitális részlegének főnöke, Pavel Brendl.

Ki is használták: mostantól a Škodától szabadon letölthető adatcsomagokat a 3D-nyomtatóba táplálva bárki elkészítheti a maga kis autóit.

A Printables.com oldalon egyelőre két modell, a most frissített Octavia, valamint az Enyaq Coupé villany-SUV adatai érhetők el 1:24-es, valamint az Octavia esetén 1:72 méretarányban is. Az utóbbi, azaz kisebb Škodák kinyomtatása kb. egy órát vesz igénybe, míg a nagyobb modellek elkészítése 14 óráig tarthat. Cserébe persze jóval részletesebbek, a kerekek is forognak.

„A kasztnit külön kell nyomtatni, majd jönnek a felni, aztán külön a gumiabroncsok – persze ebben az esetben azok is műanyagból. Az abroncsot fel kell pattintani a felnire, az egész kerék pedig egy, a kerékjáratban található pöcökre megy rá” – magyarázta a szakember.

A mostani „eresztés” csak a kezdet, a Škoda határozott szándéka, hogy szép sorjában az összes jelenlegi, majd történelmi típusai, tanulmány- és versenyautói 3D-s fájljait is elérhetővé tegye, a távolabbi jövőben pedig akár valós méretű alkatrészeket, kiegészítőket is kínálhatnak majd az ügyfeleiknek ilyen formában.