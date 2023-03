A fosszilis energiahordozók mennyisége véges, az emberiségnek emiatt, és természetesen a Föld megóvása érdekében egyre inkább az alternatívákra kell koncentrálni.

Az egyik ilyen az atomenergia – ám annak hasznosítása igen bonyolult és költséges, ráadásul az a fűtőanyag sem kifogyhatatlan –, egy másik irány a megújuló források, a szél, víz és főleg a gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre álló napenergia hasznosítása.

A napelemek egyre több helyen bukkannak fel, a direkt erre a célra hasznosított földek mellett háztetőkön, akár a gyorsforgalmi utak menti védőfalakon, gátak oldalain, sőt, hamarosan már a vasúti sínek között is.

Az amúgy kihasználatlan, de könnyen elérhető terület ilyen jellegű hasznosításának ötletén már egy brit és egy olasz cég is dolgozik, ám a svájci Sun-Ways magasabb szintre emelné azt: az általuk kitalált rendszerben a talpfákra fektetett panelek a korábbi koncepciókkal ellentétben automatikusan lennének telepíthetők és felszedhetők.

A vonatközlekedést semmilyen formában nem akadályozó, karbantartás esetén könnyen eltávolítható paneleket egy erre kialakított vasúti kocsi fektetné le, kicsit úgy, mint ha egy hosszú szőnyeget terítene le.

10 kilométernyi vasútra 5000 1 x 2 méteres napelem fektethető le, a 10 ezer m²-nyi felületen gyűjtött napenergia pedig évi 2 millió kWh-nyi fogyasztást fedezne, ez kb. 400 háztartás egyéves szükséglete. Tíz km napelem telepítési költsége a Sun-Ways szerint 2,6 millió svájci frank, azaz kb. 1 milliárd Ft, cserébe a már említett energiatermelésen túl 25 év alatt 10 ezer tonnányi szén-dioxid-kibocsátást is kiiktatna.

A cég úgy véli, ha Svájc teljes, bő 5300 kilométeres vasúti hálózatára telepítenék a rendszert, az az alpesi ország teljes villamosenergia-szükségletének 2%-át fedezhetné. A Sun-Ways ugyanakkor nem csak Svájccal számol, nemzetközi téren is szeretnék elterjeszteni a módszert.

„Több mint egymillió kilométernyi vasút van a világon. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek 50%-án használható lenne a rendszerünk” – idézte a cég vezetőjét, Baptiste Danichert-t a Swissinfo.ch.

Persze egyelőre kicsiben kell kezdeni, a Svájci Innovációs Ügynökség, tucatnyi vállalat támogatásával egy pilotprojekt indul májusban, ha a szövetségi közlekedési hatóság is rábólint. Ha meglesz a jóváhagyás, a nyugat-svájci Buttes vasútállomásának környékére telepítenek paneleket 400 ezer frankos (157 millió Ft) ráfordítással.

„A legfőbb kihívás nem a technológia, a vasúti szektor mentalitásának kell megváltoznia, pedig ez a terület általában nem túl nyitott az innovációra” – jegyezte meg Sun-Ways vezetője.

A Nemzetközi Vasútegyletnek egyébként vannak is aggályai: bár az elképzelést „érdekesnek” tartják, de úgy vélik, a paneleken mikrorepedések keletkezhetnek, a növényzettel övezett vonalakon megnőhet a tűzveszély, emellett a panelek a zajterhelést is megnövelhetik, hiszen az ágyazat zúzott kövei hangcsillapító hatást kifejtenek, végül pedig az is előfordulhat, hogy a napelemekről visszaverő fény zavarhatja, elvakíthatja a mozdonyvezetőket.

A Sun-Waysnek ezekre is van válasza: a cég állítása szerint a használni kívánt panelek fizikailag ellenállóbbak a hagyományos társaiknál, míg a fekete szín és az egyszerűen felvihető tükröződésgáltó szűrő védene az elvakítás ellen. A panelek megfelelő működését beépített szenzorok felügyelnék, tisztán tartásukat pedig a vonatszerelvények végére erősített kefék biztosíthatnák.

„Nem állítjuk, hogy megoldást nyújtunk a globális energiaellátási problémára, azonban mindenképp szeretnénk hozzájárulni a megoldáshoz” – szögezte le Baptiste Danichert.