A világ nagyvárosaiban, kedvelt trópusi üdülőhelyein vagy síparadicsomaiban elképesztő árakon cserélnek gazdát az ingatlanok, előbbire jó példa a London szívében található kúria, utóbbira pedig egy karib-tengeri magánszigeten álló villakomplexum, pillanatnyilag mindkettő a teljes globális ingatlanpiac legdrágábbjai közé tartozik, ám egy délnyugat-angliai „kis” nyaraló ezeket is lepipálja.

A dorseti Poole-hoz tartozó, gazdagok üdülőivel megszórt Sandbanks-félszigeten található kunyhót és a hozzá tartozó bő félhektáros telket 117 évvel ezelőtt vásárolta a Hooker család 1000 fontért. A vityillót aztán az 1950-es években teljes, a földszinten konyhával, spájzzal, étkezővel, nappalival és dolgozószobával rendelkező, az emeleten négy hálószobát kínáló házzá építették át, ezzel a félsziget legnagyobb lakóingatlana lett. (Nyitóképünkön a félsziget bal csücskén, a fák között bújik meg.)

Azért ne gondoljunk valami kacsalábon forgó palotára, a takaros ház „csak” 269 négyzetméteres alapterülettel rendelkezik, ám minden egyes négyzetmétere – pontosabban négyzetlábja, a briteknél ezzel számolnak – aranyat ért.

Az új tulajdonos – a vagyonát munkaközvetítő-fejvadászcégével megalapozó – 44 éves Tom Glanfield 13,5 millió fontot (5,87 milliárd Ft) fizetett a poole-i öbölre 270 fokos kilátást biztosító, saját kis homokos partszakasszal is rendelkező, North Haven Point névre hallgató ingatlanért. Ez 4640 font/négyzetláb, átszámítva 49 926 font, azaz 21,7 millió Ft/m² – ezzel csak a világ legdrágább helyei vannak versenyben.

A régi és az új tulajdonos, a háttérben maga a ház

Összevetésképp, csak az arányok érzékeltetésére, Monte-Carlóban nagyjából ugyanennyit (21,1 millió Ft) kell fizetni egy négyzetméterért egy szép lakásban, Hongkongban 17,1, New Yorkban 10,9, Szingapúrban és Londonban 10,5, Genfben 9,7 millió egy-egy négyzetméter a globális ingatlanügynökség, a Knight Frank 2023-as jelentése szerint.

„20 évvel ezelőtt a Sandbanks nagyjából a világ negyedik legdrágább helye volt ingatlanvásárlási szempontból. Azóta több helyi is népszerűvé vált, megelőzte, de a koronavírus-járványt követően óriási lett az érdeklődés Nagy-Britanniában a tengerparti ingatlanok iránt. Az emberek rájöttek, hogy otthonról is dolgozhatnak, nincsenek egy londoni irodához kötve. A Sandbanks is felkapott lett, amit ez az üzlet is bizonyít” – idézte az eladást intéző ingatlanügynököt, Robert Dunfordot az Independent.