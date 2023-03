A Bahreini Nagydíj pénteki szabadedzéseivel megkezdődik a 2023-as Forma-1-es világbajnokság, a mezőnyben pedig ott lesz a sportág történetének legeredményesebb versenyzője, Lewis Hamilton is.

Hamilton annak idején a Londontól északra fekvő 80 ezres Stevenage-ben, egy soklakásos tömbház szerény lakásában nőtt fel, de 16 Forma-1-es szezonja alatt több száz millió fontos vagyonra tett szert, így a 38 éves pilóta mára kész ingatlanportfólióval rendelkezik.

Monaco

Hamilton már első F1-es évében, 2007-ben a versenyzők körében igen népszerű adóparadicsomban, Monacóban keresett lakást, és bár azt nem tudni, azóta is ugyanabban él-e, vagy váltott, mindenesetre a hercegség az első számú lakhelye, lakása a még ott is exkluzívnak számító Fonteville egyik házában van (ahol egyébként szomszédja volt csapattársa, a 2016-os bajnok Nico Rosberg is). Egy, Hamiltonéhoz hasonló felső emeleti, teraszos, kétszintes lakás ott nagyjából 12-13 milliárd forintnak megfelelő összegért kapható.

London

Ugyan Monaco jelenti a bázist, Hamilton 2017-ben hazájában is vett egy ingatlant. A London felkapott Kensington negyedében fekvő, 490 négyzetméteres, hét hálószobás, londoni mércével hatalmas udvarú házért akkor 6,5 milliárd forintnak megfelelő 18 millió fontot fizetett.

Minden bizonnyal költött még rá, ugyanis a vásárlás után a szomszédok sokat panaszkodtak az átalakítások miatti zajra, később pedig még a városi tanáccsal is meggyűlt a baja a versenyzőnek, amiért kivágatott egy öreg fát. A szomszédok szerint egyébként Hamilton „sosem járt” a londoni házban.

New York

A hétszeres világbajnok imádja az USA-t, második hazájaként tekint az országra, ahol számos celebbarátja van, és még annak ellenére is ismert sportoló, hogy a nagyközönség azt sem tudja, eszik vagy isszák a Forma-1-et.

Hamilton az elmúlt években két méregdrága ingatlant is vásárolt New Yorkban, még pontosabban Manhattan Tribeca kerületében.

Az elsőt, egy 1114 négyzetméteres, kétszintes, öt hálószobás tetőteraszos lakást 2017-ben szerezte bő 14 milliárd forintnak megfelelő áron. Bár a hírek szerint sosem lakott benne, nem járt rosszul, 2021-ben ugyanis több millió dolláros nyereséggel, 16 milliárd Ft-nak megfelelő összegért adott túl rajta.

Azért egyébként, mert néhány háztömbbel arrébb szerzett egy másik lakást a Tom Brady amerikaifoci-legenda által társtulajdonolt épületben. A 610 négyzetméteres, 4 hálószobás, a Hudson folyóra néző, 280 négyzetméteres terasszal is rendelkező penthouse-ért Hamilton a hírek szerint 40,7 millió dollárt, akkori árfolyamon 11,4 milliárd forintot fizetett.

Genf

Számos F1-es pilóta bír ingatlannal Svájcban (is), természetesen Hamiltonnak is van egy otthona az alpesi országban.

Erről az ingatlanról keveset tudni, mindössze annyi biztos, hogy a Genftől félórányira lévő Luins falucskában található – alig néhány kilométernyire Michael Schumacher glandi birtokától.

