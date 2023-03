Őrületes pénzért lehetsz egy rockisten szomszédja

A karibi térség jelenleg legmagasabb áron kínált üdülője a Saint Vincent és a Grenadine-szigetek egyik magánszigetén, Mustique-on fekszik.

Az akkor lakatlan, érintetlen szigetet még 1958-ban vásárolta meg egy angol lord mindössze 45 ezer fontért – mai áron 1,2 millió dollár, 425 millió Ft –, egy telket pedig II. Erzsébet királynő lányának, Margit hercegnőnek ajándékozott rajta. Miután az ő villája felépült, egyre-másra kerestek ott üdülőket más gazdag és híres emberek is, ma például a Rolling Stones-énekes Mick Jaggernek és a divattervező Tommy Hilfigernek is van ott nyaralója.

Az örök karibi nyár, a tengerpart, az egyéb természeti szépségek mellett a hajó mellett magánrepülővel is megközelíthető sziget teljes biztonságot és minden elképzelhető szolgáltatást nyújt az ott tartózkodóknak, az újságíróknak, lesifotósoknak tilos a belépés, és komoly magánklinika is akad.

„Mustique az a hely, ahová a nagyon nagy emberek járnak nagyon csendes üdülésekre. A paparazzik ki vannak tiltva, a szigeten uralkodócsaládok tagjai, rocksztárok, celebek, az üzleti világ nagyágyúi találkozhatnak a lehető leglazább, legnyugodtabb körülmények között. Itt nem zárják az ajtókat, ahogy azon sem akad fenn senki, ha valaki mezítláb megy az étterembe vacsorázni” – jellemzi a helyet Edward de Mallet Morgan ingatlanügynök, aki a karibi térség eddigi legmagasabbra árazott üdülőjének eladásáért felel.

A Terraces névre hallgató komplexum közel hét hektárt ölel fel a sziget egyik legmagasabb pontján, lélegzetelállító kilátást nyújtva a partra és a tengerre. Az 1986-ban épült, formái mellett freskóival is a 16. századi olasz villaépítészetet idéző, kis híján 1500 négyzetméteres főépületben kilenc lakosztály található, valamint tartozik hozzá egy 24 méter hosszú úszómedence is.

A főépületből sétányok, valamint egy 18 méteres alagút is visz az Annex nevű második villába. Az 1115 négyzetméteres épület a játékokról, a sportról és a szórakozásról szól, ennek megfelelően egy pingpong-, billiárd- és sakkszoba, valamint egy nagy előadóterem is található benne. A „melléképülethez” is jár egy medence, méghozzá egy feszített víztükrű, panorámás darab.

A birtokhoz további hét épület tartozik, három, egyenként 240 négyzetméteres, négy hálószobás vendégház, melyek a harmadik medencén osztoznak, van még egy kápolna, mosoda/kiszolgálóépület, és két szállás a 18 fős személyzetnek (az ingatlan vezetője, két komornyik, három szakács, hat házvezetőnő és hat kertész).

A sziget legnagyobb, leggazdagabb villakomplexumáért 200 millió – külföldi vásárlóknak 12%-os adóval 224 millió – dollárt kérnek (71 milliárd Ft), amivel nem pusztán a térség, hanem a világ egyik legdrágább nyaralója jelenleg.