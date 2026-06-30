A bajbajutott sofőr autójából az autópályán fogyott ki a szufla, így kénytelen volt félrehúzódni a leállósávba. Ahelyett azonban, hogy egy közeli töltőállomásra vontatták volna a kocsit, inkább egy benzinmotoros generátort vetettek be, hogy kínkeserves lassúsággal pumpáljanak némi áramot a rendszerbe. Ez finoman szólva sem az ideális megoldás, amit a hatóság sem hagyott szó nélkül:

„Az ima és fohász nem adnak hozzá plusz kilométereket a hatótávhoz… de szerencsére hoztak magukkal saját generátort” – poénkodtak.

A poszthoz egy fotót is csatoltak a jelenetről, amely alá stílusosan Bon Jovi klasszikusát, a Livin’ On A Prayer-t vágták be. Komolyabbra fordítva a szót, a rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy a hegyvidéki vezetés, a komolyabb szintkülönbségek leküzdése és a nagyobb tempó a vártnál nagyságrendekkel gyorsabban lemerítheti az elektromos autók akkumulátorát.

Arra kérik az autósokat, hogy tervezzenek előre, indulás előtt töltsék fel az autót, és mindig hagyjanak némi biztonsági tartalékot a hatótávban. Aki nem fogadja meg a tanácsot, könnyen úgy járhat, mint ez a sofőr, és kénytelen lesz beiktatni egy „nem tervezett pihenőt a leállósávban.”

A technikai paramétereket elnézve az autóban bőven van potenciál. A 2026-os Audi S e-tron GT padlólemeze alatt egy tekintélyes, 105 kWh kapacitású akkumulátorcsomag lapul, amely egy két villanymotoros, összkerékhajtású rendszert táplál. A hajtáslánc rendszerteljesítménye elérheti a 670 lóerőt (500 kW / 679 LE).

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A papírforma szerint a vásárlók egy egészen tisztességes, akár 483 kilométeres hatótávval is számolhatnak. Bár ez a távolság a jelek szerint hősünknek most nem bizonyult elegendőnek, az autó védelmében mindenképpen meg kell említeni a 320 kW-os egyenáramú gyorstöltési képességet. Ennek köszönhetően – megfelelő töltőoszlop esetén – az akkumulátor töltöttsége mindössze 18 perc alatt feltornázható 10%-ról 80%-ra, ami jóval elegánsabb és gyorsabb megoldás, mint az út szélén berregő generátor.