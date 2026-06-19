A jármű első és egyetlen gazdája egy warwickshire-i angol autókereskedő volt, aki 1977-ben közel 17 000 fontért (mai árfolyamon nagyjából 6,9 millió forintért) vásárolta meg a luxusautót. Az első hónapok rövid, ismerkedős útjai után a limuzin élete lényegében egy véget nem érő pihenéssé vált.

1993-ra a futásteljesítmény még mindig csak körülbelül 949 kilométernél járt, amikor az autót végül szakszerűen felbakolták és védőponyvával konzerválták. Ezt követően már csak néhány egészen rövid mozgás történt vele, ami a végső óraállást eredményezte.

A H&H Classics szakértői szerint a modell érintetlen, eredeti dió árnyalatú gyári fényezésében pompázik, a beltérben a korhű bézs bőrkárpitozás feszül, és a kerekeken is a gyárban felszerelt, eredeti fehér oldalfalú abroncsok feszülnek.

'Time warp' Rolls-Royce to go under the hammer https://t.co/qCI5VOnGWP — BBC East Midlands (@bbcemt) June 2, 2026

Műhelytitkok: szerelők ébresztették fel

Mielőtt a járművet eladásra kínálták volna, 2026 májusában óvatosan reaktiválták a hajtásláncot. A szakemberek alaposan áttisztították a teljes üzemanyagrendszert, új üzemanyag-szivattyút (AC-pumpát), valamint friss szűrőket és vezetékeket építettek be.

Az aukciósház ugyanakkor felhívja a figyelmet: aki újra a forgalom ritmusába szeretné vinni az autót, annak egy ennél is átfogóbb, mélyebb műszaki élesztési folyamatot kell végrehajtania a napi használat előtt.

Az olyan felbecsülhetetlen értékű eredeti dokumentumok mellett, mint a legelső vásárlási számla, egy mosolyogtató anekdota is fűződik a kocsi történelméhez. Történt ugyanis, hogy a karosszérián futó, kézzel festett díszcsíkot egyszer véletlenül lepolírozták. A Rolls-Royce egyenesen a gyárból küldött egy specialistát a hiba elhárítására – érdekesség, hogy a mesterember még aznap a brunei szultán egyik autóján is dolgozott.

Rolls-Royce Silver Shadow: a márka meghatározó típusa

A Silver Shadow a Rolls-Royce történelmének legnagyobb darabszámban gyártott modellje – írja a The Sun.

Az 1965 és 1980 közötti gyártási ciklus alatt nagyjából 30 000 példány hagyta el a szerelőszalagot a különböző karosszériaváltozatokban. Ennek ellenére a brit lap 2025-ös adatai szerint az Egyesült Királyságban napjainkra már csak mintegy 21 darab rendelkezik érvényes forgalmi engedéllyel.

A piacon felbukkanó, hasonló évjáratú járművek jellemzően 7000 és 30 000 font (2,8-12,2 millió forint) közötti áron cserélnek gazdát, ám a „Sun” kiemeli, hogy ezek az esetek döntő többségében sokat futott, megfáradt állapotú, komolyabb restaurálást igénylő példányok.

“Noha a Silver Shadow viszonylag nagy példányszámban készült, és a túlélési aránya is jónak mondható, erősen kétlem, hogy a jövőben még egy ilyen állapotú és múltú példány bukkanjon fel a piacon” – összegezte a jármű egyediségét Paul Cheetham, a H&H Classics vezető autószakértője.

Az aukciósház tájékoztatása szerint a páratlan időkapszulát végül 82 125 fontért (29 millió forintért) ütötték le.