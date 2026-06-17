Június első hetében új jogszabály lépett életbe Pennsylvaniában, amely soha nem látott fegyvert adott a rendőrök kezébe. A járőrök immár pusztán azért is félreállíthatják az autósokat, mert a volán mögött ülve a kezükben tartják a telefonjukat. Teljesen mindegy, mit csinálnak éppen a készülékkel, sőt, az sem számít, ha épp egy piros lámpánál vesztegelnek. Az új szabályozás bevezetése után mindössze tíz nappal a hatóságok máris teljes gőzzel kihasználták az új jogkört, és több mint 1000 sofőrt intettek ki a sorból.

A razzia mérlege

A Pittsburgh Post-Gazette beszámolója szerint a Pennsylvaniai Állami Rendőrség (PSP) egy célzott, Operation Hands Off (Nagyjából: Kezeket el!) elnevezésű akciót indított. A június 8. és 10. közötti háromnapos razzia során a járőrök 694 bírságot és további 308 figyelmeztetést osztottak ki azoknak, akiket vezetés közben a készülék használatán vagy puszta kézben tartásán kaptak.

Hogy mekkora szám ez valójában, azt jól mutatja, hogy az állam az előző egy évet egyfajta türelmi időszaknak szánta, ahol a büntetés helyett az edukációra fókuszáltak. Ez alatt a teljes év alatt országosan mindössze 1272 figyelmeztetést adtak ki. Ehhez képest most három napnyi aktív járőrözés elég volt ahhoz, hogy ennek a mennyiségnek a felét azonnal, büntetések formájában szórják ki.

A törvény háttere

Pennsylvania ezzel csatlakozott ahhoz a 33 amerikai államhoz (valamint Washington D.C.-hez), ahol szigorúan tiltják a kézben tartott mobiltelefonok használatát menet közben. A kihangosítók és a Bluetooth-képes eszközök rendeltetésszerű használata természetesen továbbra is legális marad.

Bár az 50 dolláros (nagyjából 18 ezer forintos) alapbírság elsőre talán nem tűnik túlzottan elrettentőnek, az amerikai rendszer sajátosságai miatt a bírósági költségek és az egyéb adminisztratív díjak ezt az összeget a többszörösére növelhetik.