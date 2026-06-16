Hamarosan teljesen új korszak köszönthet be a közútkezelésben és a forgalombiztonságban: a spanyol közlekedésbiztonsági hatóság (DGT) a napokban hivatalosan is homologizálta az első okosbójákat.

Ezek az új generációs terelőelemek valós időben, milliszekundumok alatt képesek figyelmeztetni a sofőröket az úthibákra, sávlezárásokra vagy éppen az aktuális aszfaltozási munkálatokra. Bár a fejlesztés első körben a spanyol utakon debütál, az irányvonal egyértelműen mutatja a jövő európai közlekedésbiztonsági trendjeit.

Laikus szemmel nézve ezek az eszközök pontosan úgy festenek, mint a jól ismert, hagyományos narancssárga-fehér terelőbóják, amiket nap mint nap kerülgetünk. A burkolat alatt azonban komoly mérnöki munka és fejlett hálózati technológia lapul.

Pontosan és azonnal jelölnek

Amint az útmunkások kihelyezik őket, a bóják azonnal, automatikusan kommunikálják a munkaterület kezdetét, végét és hajszálpontos GPS-koordinátáit. Ezt az adatcsomagot a DGT 3.0 elnevezésű, felhőalapú okosplatformjába továbbítják, amely valós időben köti össze az infrastruktúrát, a modern, hálózatba kapcsolt gépjárműveket és a forgalomirányító központokat.

Eddig ez a folyamat nehézkes és lassú volt: a munkálatokat vagy egy hirtelen sávlezárást manuálisan kellett lejelenteni a hatóságoknak, és ez az információ sokszor egyáltalán nem, vagy csak jelentős késéssel jutott el a volán mögött ülőkhöz. Az okosbójákkal ez a késedelem a nullára csökken: a rendszer az adatokat közvetlenül a közúti információs panelekre és a közeledő autók fedélzeti kijelzőire küldi.

Autós szemmel a kényelem és a folyamatos, torlódásmentes haladás a fő szempont – hiszen senki sem szeret egy beláthatatlan kanyar után a fékbe taposni egy hirtelen felbukkanó munkaterület miatt –, de a technológia valódi tétje ennél sokkal súlyosabb: a közútkezelők védelme.

Az aszfalton, a sokszor 130 km/órával elhúzó autók mellett dolgozni extrém kockázatos üzem, és minden eddigi biztonsági megoldás ellenére mindig akad olyan közlekedő, aki balesetet okoz ezeken a szakaszokon.

Nálunk is óriási probléma, több tragikus baleset történt a közelmúltban, akárcsak Spanyolországban: a helyi statisztikák szerint 2024-ben 142 olyan közúti baleset történt, amely közvetlenül az utak karbantartási és tisztítási munkálataihoz kapcsolódott. Ezekben az incidensekben 23 olyan szakember volt érintett, aki éppen az úttesten dolgozott vagy mozgott.

Az új, hálózatba kötött bóják jelentősen csökkenthetik ezt a kockázatot, bár akit a tereléseket jelző táblák hidegen hagynak, azoknál kérdés, hogy a navigációban feltűnő információkra mennyire figyelnek majd.

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Hasonló céllal indul kísérleti rendszer az M1-esen. A endszerbe kapcsolt digitális táblák segítik a közlekedőket valós idejű, az aktuális forgalmi helyzethez igazodó információkkal az M1-es autópályán. Így a sofőrök időben reagálhatnak a torlódásokra, lassulásokra. A cél a dinamikus közlekedés fenntartása.