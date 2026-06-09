Ma már rengeteg olcsó, elérhető árú használt autóban sem találunk normál kéziféket. Helyüket átvették az egyetlen ujjmozdulattal pöckölhető elektronikus megoldások. De vajon egy apró műanyag kapcsoló képes ugyanúgy, biztonságosan megállítani az autót menet közben, mint a régi, fizikai kapcsolattal működő mechanikus karok?

A válaszért az amerikai Consumer Reports szakemberei kivittek néhány tesztautót a pályára, hogy a gyakorlatban, kontrollált körülmények között derítsék ki az igazságot. A mérnökök összesen kilenc különböző járművet nyúztak – személyautókat, SUV-okat, pickupokat és modern villanyautókat. A próbákat száraz és nedves aszfalton egyaránt elvégezték, 8 km/h-s, 32 km/h-s és közel autópályatempójú, 96 km/h-s sebességről, egyenesben és kanyarodás közben is tesztelve a rendszert.

“Az elektronikus kézifék igenis megállítja az autót” – összegezte röviden a tesztet Mike Crossen, a Consumer Reports autós szakértője.

Amikor a rendszer menet közben működésbe lép, azt a sofőr leginkább egy kifejezetten zajos lassulásként éli meg. A fékhatás és a lassulási élmény valahol a padlófékes vészmegállás és egy határozott, de normál fékezés között helyezkedik el. A tesztekből kiderült, hogy vészhelyzetben ez a módszer rendkívül hatékony módja a jármű fokozatos, kontrollált megállításának. A folyamat értelemszerűen lassabb, mintha teljes erőből taposnánk az üzemi fékpedált, de stabil marad az autó.

Vészhelyzetben, ha a normál üzemi fék valamiért nem működik a kézifék gombját folyamatosan húzva (vagy nyomva) kell tartani, amíg a jármű teljesen meg nem áll. Ha elengedjük a gombot a hatás megszűnik, ezzel kiküszöbölve a véletlen érintésből fakadó hirtelen, nagy mértékű lassítást.

A tisztán elektromos autók – mint például a Volkswagen ID.4, a Lucid Air vagy a Rivian R1T – esetében a “Park” gomb folyamatos nyomva tartása aktiválja vészhelyzetben az elektronikus rögzítőféket. Amikor a villanyautó ezzel a módszerrel teljesen megáll, az elektronika automatikusan “Park” állásba is teszi a hajtásláncot.

Miért alkalmas vészmegoldásnak?

Akárcsak a régi, klasszikus kézifék, az elektronikusan vezérelt rögzítőfék is az autó központi fékrendszerétől függetlenül működik. Saját elektromotorokkal szorítja rá a betéteket a tárcsára, így tökéletes másodlagos opció a fékhibák esetén. Sőt biztonságosabb, mert nem blokkolja a hátsó kerekeket, mint a mechanikus fék, amit nyilván sokan direkt pont ezzel a céllal húznak be néha-néha.