Május 30-án szombaton 11 és 19 óra között nagyszabású tüntetést szerveznek a Brenner-hágó útjaira a helyiek, akik megelégelték az átmenő forgalmat. A demonstráció minden, a Wipptal-völgybe be- és kivezető utat érint, magyarán szólva közúton elérhetetlenek lesznek az itt lévő települések.

A megmozdulást elég komolyan veszik, olyannyira, hogy az Osztrák Vöröskereszt sem feltétlenül fog azzal próbálkozni, hogy közúton mentőt küldjenek, ha riasztást kapnak a mentők, pedig elvileg fenntartanak nekik egy sávot a lezárt A13-as autópályán. A völgyben azon a napon a megszokott három helyett hat mentőautót szórnak el, melyek a kisebb, kórházi ellátást nem igénylő eseteket el tudják látni. Munkájukat motoros egységek is segítik.

Akinek azonban sürgősségi ellátásra van szüksége, azt vagy helikopterrel reptetik el, vagy ha repülési tilalom lép életbe, esetleg az időjárás nem alkalmas a gép felszállására, akkor

vonattal szállítják a 20 percre lévő innsbrucki kórházba.

Ilyen megoldást először alkalmaznak Ausztriában, így tulajdonképpen kísérleti jellegűnek is tekinthető a projekt. Az ellátásra szorulók két állomáson szállhatnak fel az osztrák szolgáltató, az ÖBB S-Bahn, vagyis elővárosi szerelvényeire, melyen elérhető lesz intenzív orvosi ellátás.

Magyarországon vonattal ugyan nem, de az autón kívül motorral és akár kerékpárral is érkezhetnek mentők egy-egy helyszínre. Utóbbiak gyorsbeavatkozó egységek, melyek nem a mentőállomásokon várják a bevetést, hanem meghatározott területeken, útvonalakon mozognak Budapesten, illetve Pest megyében. A diszpécser így mindig azt az egységet riasztatja, amely az esethez éppen a legközelebb tartózkodik.

Még több részlet a rendszerről itt: