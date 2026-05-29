Mostanság egyre kevesebbet hallunk az önvezetés fejlődéséről az autóknál. Ez részben az érdeklődés hiányának is köszönhető, az emberek ugyanis nem feltétlenül kérnek a drága, ráadásul sokszor ki nem használt technológiából. Nem mellékes az sem, hogy az üzembiztos technikai háttér sem adott még ehhez, a le-letérdelő, bizonytalanul működő vezetéstámogatókkal találkozhat az, aki ilyen rendszerekkel felvértezett autókkal utazik.

Ennek hátterében sokszor az áll, hogy a kamera, melynek képére ezek a szoftverek támaszkodnak, nem tiszta. Már egy kis kosz vagy a lencse burkolatán szétkenődő bogár megzavarhatja a rendszereket, melyek valószínűleg a következő autómosásig nem is fognak rendesen működni. Vannak bizonyos modellek, melyeket már felszereltek kameramosókkal, ezek azonban nem jelentenek tökéletes megoldást, sok vizet elhasználnak, kevés eredménnyel.

Úgy tűnik, ezeket az akadályokat a Tesla háríthatja el most sikeresen. Elon Musk cége, mely talán mindenki másnál hangosabban hirdeti autóik önvezető képességét, szabadalmaztatott egy olyan kamerarendszert, melyben az egységeket gyakolatilag pislogással tartják tisztán. A dolog épp úgy működik, mint az emberi szemnél: van egy szemhéjszerű törlő, mely némi folyadék segítségével letolja az átlátszó felületről a szennyeződéseket.

A dokumentációt a Tesla már 2025 májusában benyújtotta az Egyesült Államokban, épp akkor, amikor Robotaxi szolgáltatásukat a texasi Austin városában elindították, de csak a napokban vált hivatalosan is védett megoldássá a rendszer.