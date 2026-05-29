Május 28-án, azaz csütörtök délután 14 óra 50 perc körül Győrben, a Kodály Zoltán utcában közlekedett egy 47 éves helyi férfi.

Egy kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez érve nem biztosított elsőbbséget az úton gyermekével szabályosan átkelő nőnek, elütötte őket. A balesetben mindketten megsérültek, ezért az anyát és gyermekét a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, írja a Police.hu.

A gépjármű vezetőjét a rendőrök előállították, a vele szemben elvégzett alkoholszonda pozitív eredményt mutatott.

A férfi ellen súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés bűntette miatt indított büntetőeljárást a Győri Rendőrkapitányság.