Miután 2026. május 6-án sikeresen forgalomba helyezték a Velence közelében épült, az M7-es felett átívelő gyalogos-kerékpáros hidat, eljött az ideje a régi híd elbontásának – írja a Magyarépítők.hu.

A munkálatok jóváhagyott bontási terv alapján történtek. A hidat a statikai rendszere miatt kisebb részekre darabolták, a bontás és emelés után szállították el a hídelemeket a helyszínről.

A bontást a forgalom lehető legkisebb zavarásával igyekeztek elvégezni, a korábbi évek forgalmi adatai alapján erre a hétvége és az éjszaka volt a legalkalmasabb. Az összetett munkák időigénye és a szerkezet sajátosságai miatt azonban nem lett volna lehetséges egy hétvége alatt elbontani a hidat, ezért az két ütemben történt. Május 9-10-én, szombatról vasárnapra virradó éjszaka eltávolították a műtárgy jelentős részét, május 16-áról 17-ére virradóra pedig az utolsó elemeket is kiemelték. Az előkészítő- és utómunkákat hétköznap, mobil terelések mellett is meg tudták oldani.

A kibontott elemeket közúton is szállítható méretre kellett darabolni, a méret mellett a tömeg is számított, persze túl apró darabokra sem vághatták a hidat, hiszen a lehető legkisebb fuvarmennyiség volt a cél.

„Az egyes egységek vágását korongos és köteles vágóeszközökkel végeztük, az alaptesteket törőfejes földmunkagépekkel bontottuk, míg a kiemelések mobil autódaruk segítségével történtek” – tájékoztattak.

Kiemelt figyelmet kellett fordítania a szakembereknek a mozgatott hídelemek lengő terhére és daruk hatósugarára, hiszen nagyon közel esett a bontáshoz az új híd. Az előkészítő vágási, fúrási feladatoknál a munkavállalók leesés elleni védelmére is külön ügyeltek.

Bár az előkészítő és befejező munkák hét közben, mobil terelések mellett történtek, a konkrét bontás idején két félpályás (jobb-bal pályát érintő) és egy rövid ideig tartó teljes pályazárra is szükség volt. Ehhez továbbá – rövid időszakokra – mobil terelések mellett sávzárások párosultak a pályazárak előtt és után – írja a szakoldal.

A bontás során közel száz szakember összehangolt és precíz munkájára volt szükség, továbbá a munkálatokat összesen három speciális daru is segítette (egy 650 tonna, illetve kettő 400 tonna teherbírású), hiszen a híd két kisebb eleme 46-46 tonna, míg a két támasz közötti elem 96 tonna súlyú volt. Ezek biztonságos kiemeléséhez elengedhetetlen volt ez a három gép.

