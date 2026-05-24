A Mol vizsgálóbizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására – közölte a társaság MTI-vel. Mint ismeretes a péntek reggeli balesetben egy családapa életét vesztette, emellett több dolgozó is megsérült.

A legfrissebb tájékoztatás szerint a Mol folyamatosan tartja a kapcsolatot a miskolci és a debreceni kórházzal, és mindenben támogatja a sérülteket, valamint azok családtagjait. A vállalat két munkatársát már hazaengedték a miskolci kórházból, hét dolgozó viszont további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul.

A vállalat mindenben együttműködik a hatóságokkal. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is. Emellett az üzemi balesetben érintett és a mentésben résztvevő kollégák számára szakszerű, pszichológiai támogatást biztosítanak.

Kiemelték továbbá, hogy Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol Petrolkémia egyéb üzemei tervezetten üzemelnek.