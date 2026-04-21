A modern autók esetén sokszor egy ártalmatlannak tűnő parkolói koccanás is elképesztő, csillagászati javítási számlát eredményezhet. Erre ad példát egy Reddit oldalakon keringő Rivian R1T javításának története.

Az ok? A dizájnerek és mérnökök által megálmodott, egyetlen gigantikus elemből álló oldalfal, ami miatt egy pofonegyszerűnek tűnő lakatolás is rémálommá válik a szervizben.

Első pillantásra az ezen az autón esett kár egyáltalán nem tűnik vészesnek. Persze, jól látható a sérülés, de csak egyetlen karosszériaelemet érint, mégis a javítás igazán zsebbe nyúlós történet.

Bár a netes fórumokon sokan azonnal 10,8 millió forintos összeggel riogattak, a végső számla szerencsére megállt ennek a felénél. A probléma csak az, hogy ez a “félár” is nagyjából 5 millió forintot (14 000 dollárt) jelent – ami finoman szólva is egy jó állapotú, használt Toyota Auris ára.

A lökhárító meghúzva, az oldalfal pedig szépen benyomódott a kerékjárat környékén. Klasszikus parkolói malőr: kap egy kis lakatolást, egy kis gittet, friss fényezést, meg talán egy új lámpabúrát, és mehet is útjára.

A Rivian esetében azonban ehhez az autót szó szerint atomjaira kell szedni. A típusnál ugyanis a hátsó sárvédőt, a C-oszlopot és a tetőívet egyetlen gigantikus, egybefüggő fémlemezből sajtolják ki. Nincsenek illesztési hézagok, ami letisztult formát ad, cserébe drasztikusan megnehezíti – vagy egyenesen lehetetlenné teszi – a sérült részek egyszerű, csavarozott elemcseréjét.)

A népszerű Reddit-fórumra, az r/Justrolledintotheshop-ra feltöltött képeken a szerencsétlenül járt pickup úgy fest, mintha a felét lerobbantották volna. A hátsó lökhárító eltűnt, a lámpa kiszerelve, a komplett oldalfal félig lebontva, az egyik fotón pedig az autó úgy van befóliázva a fényezőkamrában, mint egy ünnepi pulyka. A képeken jól látszik, hogy a szakik vért izzadva próbálják megmenteni az eredeti elemet a teljes csere helyett – pontosan az imént említett technológia miatt, ami a tetőt is ehhez a panelhez köti.

Számos belső és külső burkolatot el kell távolítani a teherautóról. Ráadásul a sérülés helyzete miatt a fényezés nem korlátozódhat csupán a horpadás környékére: a tökéletes színátmenet eléréséhez a pickup teljes oldalát újra kell fújni.

Hatalmas feladat egy mindössze tányérnyi horpadás miatt. A tulajdonos bár megosztotta az 5 millió forintos számlát, arról már nem nyilatkozott, hogy ebből az irdatlan összegből mennyit állt a biztosító.