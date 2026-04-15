Az alábbi rendszám egy olyan közlekedési szituációval kapcsolatban fogalmaz meg véleményt, amely a világ szinte össze pontján ismert.

Egy TikTok-videó tette ismertté a BMW X5 egyedi rendszámát – EWW 1604 (magyarul “FÚJ 1604”) -, amely arra utal, hogy a San Antonio (USA) városát körülölelő Loop 1604-es körgyűrűn mindig totális szívás az ott közlekedőknek. A forgalom ugyanis legendásan rossz, a dugók mindennaposak, a közlekedés pedig sokak szerint inkább túlélőtúra, mint rutin – írja egy helyi híroldal.

A kommentelők azonnal ráharaptak a dologra:

többen azt írták, hogy a rendszám „teljesen San Antonio-kompatibilis”,

mások szerint az autó tulajdonosa biztosan „totálisan helyi”, mert ilyen pontosan csak az tudja megfogalmazni a helyzetet, aki nap mint nap benne ül a káoszban.

A környéken élők egyöntetűen azt állítják, hogy több időt töltenek itt a dugóban, mint korábban bárhol.

Ha pedig Magyarországra szeretnénk vetíteni a történetet, akkor egyáltalán nem lepődnénk meg, ha valaki “FUUJ M0” vagy “FUUJ M1” egyedi azonosítókkal jelenne meg Budapest kőrnyékén.