A történet főszereplője a 69 éves Seth Bykofsky, aki évek óta a “PB4WEGO” feliratú rendszámmal jár. A jelentése nem bonyolult: „pee before we go”, vagyis magyarul nagyjából „pisilj indulás előtt”. Klasszik mondat, amit valószínűleg minden gyerek hallott már legalább egyszer az életében felmenőitől, mielőtt elindultak valahová.

A poén azonban 2026 januárjában váratlanul komoly fordulatot vett. A helyi közlekedési hatóság (DMV) levelet küldött Bykofskynak, amelyben közölték: egy felülvizsgálaton megbukott a rendszám, „nem megfelelő”, ezért vissza kell vonni. Sőt, arra is felszólították, hogy semmisítse meg a táblákat.

A nagypapa eleget tett a kérésnek, legalábbis annyiban, hogy levette az autóról a rendszámot – de nem adta fel. Már azon gondolkodott, hogy ha végleg elveszik tőle, akkor kikasztja a fürdőszobában dekorációnak.

Egyenesen a kormányzóig ment az ügy

Hetekig tartó huzavona után Bykofsky úgy döntött, magasabb szintre emeli a dolgot, és közvetlenül New York állam kormányzójához, Kathy Hochulhoz fordult segítségért.

A válasz nem maradt el, a kormányzó személyesen hívta fel a férfit, és közölte vele: maradhat a rendszám.

„Imádtam, zseniális” – mondta Hochul a videóhívás során a feliratról. Sőt, még hozzá is tette: szerinte mindenkit emlékeztetni kellene arra, hogy indulás előtt jobb elintézni a dolgot!

Az autó és rendszáma már bejárta az Egyesült Államokat:

Bykofsky azzal is érvelt a fellebbezésében, hogy korábban egy hasonló ügy már precedenst teremtett: New Hampshire-ben egy nő ugyanezzel a felirattal kapta vissza rendszámát az állam kormányzójától még 2019-ben.

Győzött a humor

A férfi több mint öt éve használta a rendszámot, és elmondása szerint legalább 15 államon keresztül vezetett vele úgy, hogy senkit nem zavart. Sőt, még a rendőrök megállították egyszer, de csak azért, hogy megdicsérjék a frappáns egyedi rendszámot.

A történet persze túlmutat egy egyszerű szóviccen. Bykofsky szerint fontos üzenete is van:

„Jó érzés látni, hogy a kormány kiáll a jogainkért – nemcsak a szólásszabadságért, hanem azért is, hogy tudjunk nevetni magunkon.”

És hogy honnan jött az ötlet? Egyszerű családi rutinból: a férfi éveken át mondogatta a lányainak, később az unokáinak, indulás előtt a klasszikus mondatot.

Tudtad, hogy Magyarországon az egyedi vagy egyéni rendszám nem lehet megtévesztő, nem utalhat jogsértő tartalomra, és nem tartalmazhat obszcén kifejezéseket? Most már tudod!