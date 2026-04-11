Egy 35 éves török állampolgárságú férfit vett őrizetbe a rendőrség a péntek esti, a Göncz Árpád városközpont felüljáróján történt, két halálos áldozatot követelő baleset helyszínelése után – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője szombaton sajtótájékoztatón a fővárosban.

Mint az MTI beszámolt róla férfival szemben halált okozó közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást, illetve azt is vizsgálják, hogy a nagy teljesítményű Audit vezető férfi a baleset idején versenyzett-e más autók vezetőivel – közölte Csécsi Soma.

A szóvivő felidézte, hogy a baleset pénteken este este fél 11 körül következett be a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. Az Újpest irányából a belváros felé közlekedő Audi először két, vele egy irányba haladó autóval ütközött, majd áttért az ellentétes irányú sávba ahol újabb két, vele szemben haladó autónak ütközött. Az egyik járművet olyan erővel lökte meg, hogy az átrepült a felüljáró korlátja felett és a felüljáró alatti területre zuhant.

A balesetben életét vesztette a lezuhanó jármű 66 éves vezetője, illetve az Audi egyik, szintén török állampolgárságú, ugyancsak 35 éves utasa. A balesetben további négy ember sérült meg. Az Audi vezetője és az Audi további három utasa – sorolta. A gyanúsított török állampolgártól mintát vettek annak megállapítása érdekében, hogy a balesetet megelőzően fogyasztott-e alkoholt, illetve kábítószert. A mintavétel eredménye még nem készült el – ismertette Csécsi Soma.

