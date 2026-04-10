Egy klasszikus autó megpillantása az utakon egyike azoknak a ritka pillanatoknak, amelyek még mindig mosolyt csalnak az ilyen gépeket értékelő autórajongók arcára. Ez az élmény azonban hamarosan még ritkábbá válhat Minnesotában. Egy új helyi törvényjavaslat ugyanis kizárólag a hétvégékre vagy különleges eseményekre korlátozná a veteránautók használatát. Sőt, odáig megy, hogy még a hétvégi autózást is csak a napkelte és napnyugta közötti időszakra engedélyezné.

Az újonnan benyújtott, HF 3865 kódjelű törvényjavaslat alapjaiban reformálná meg, hogyan kezeli az állam a gyűjtői kategóriába sorolt járműveket.

Papíron a jogszabálytervezet nagy része ártalmatlannak tűnik: frissíti a fogalmakat, egységesíti a regisztrációs nyelvezetet, és finomhangolja a papírmunkát mindenre kiterjedően, a veterán rendszámoktól kezdve a gyűjtői motorkerékpárokig.

A javaslat értelmében bármely olyan jármű, amely Minnesotában gyűjtői, klasszikus, veterán, épített hot rod vagy katonai jármű rendszámmal van regisztrálva, kizárólag „gyűjtői” célokkal lenne vezethető. Ide tartoznak a klubtevékenységek, túrák, felvonulások, kiállítások és hasonló események. Ezeken a helyzeteken kívül a tulajdonosok csak szombaton és vasárnap, napkelte és napnyugta között vihetnék ki járműveiket a közutakra.

A hétköznapi tilalom részletei

Más szóval az állam egy majdnem teljes körű tilalmat látszik javasolni a hétköznapi krúzolásokra, az éjszakai autózásokra és a spontán hétközbeni utakra mindenki számára, aki gyűjtői rendszámmal rendelkezik.

A legabszurdabb az egészben, hogy az állam törvényei már jelenleg is meglehetősen szigorúak ezzel a járműosztállyal szemben. Ahogy a The Blaze magazin is rámutat, a gyűjtői autókat már most sem lehet általános közlekedési, ingázási célokra használni.

Jelenleg a tulajdonosok még nyugodtan kivihetik autóikat egy-egy próbakörre, kötetlen találkozókra vagy egy alkalmi esti gurulásra anélkül, hogy túlságosan aggódniuk kellene amiatt, vajon a jog betűje szerint pontosan minek is minősül az útjuk.

A HF 3865 ezt a rugalmasságot egy sokkal merevebb keretrendszerre cserélné. Mindazonáltal a törvényjavaslat néhány fontos kérdést is megválaszolatlanul hagy. Az olyan kifejezések, mint a „kiállítás” vagy a „hasonló felhasználás”, nincsenek egyértelműen meghatározva, ami a jogszabály betartatását a járőrszolgálatot ellátó rendőrök egyéni megítélésére bízhatja.

A tervezet nem ad magyarázatot arra, miért tartják a törvényhozók fontosnak ezeket a korlátozásokat. Valószínűleg arról van szó, hogy meg akarják akadályozni a klasszikus autók kedvezményes regisztrációs díjaival való visszaéléseket. Az eset intő példa nekünk, és az európai autósoknak is. Az öreg kontinensen is egyre több városban széles körű tiltással néznek szembe az öreg autót használók, és várhatóan ez a helyzet csak fokozódni fog a jövőben.