Kevés ikon hagyott akkora nyomot a modern autós kultúrában, mint Ken Block, akinek váratlan halála 2023 januárjában sokkolta a világot. Azóta számos módon próbálják életben tartani az örökségét – a Gymkhana-sorozat folytatásától kezdve egészen a Los Angelesben rendezett kiállításig, ahol a legismertebb autóit mutatták be.

És itt a következő szint, szobrot állít Block emlékének: LEGO-készlet készült a DC Shoes alapítójáról és legendás autójáról, a Hoonicorn Ford Mustángról.

A készletet a Hoonigan és a Ford hivatalosan is jóváhagyta, ami nem meglepő, hiszen a Hoonicorn az egyik legismertebb drift- és showautó lett az elmúlt évtizedben. A 345 darabos szett része egy Ken Block-minifigura is sisakkal, baseball sápkával.

Érdekesség, hogy a LEGO nem használta a Monster energiaital logóit, amelyek Block megjelenésének szinte elmaradhatatlan részei voltak – ez valószínűleg licencelési okokra vezethető vissza.

Az autó a Hoonicorn első, úgynevezett „V1” változatát mintázza, amely a 2014-es Gymkhana 7 videóból lehet ismerős. A pokoli Fordot 6,7 literes Roush Yates V8-as versenymotor hajtja, amely 845 lóerőt és 976 Nm nyomatékot ad le.

Ebben a részben Block Los Angeles utcáit driftelte végig.

A modell a Lego Speed Champions sorozat része lesz, induló ára 39,99 dollár (itthon már több online áruházban is lehet leadni előrendelést, 11 ezer forint körüli áron), a megjelenés dátuma pedig 2026. június 1.