Alanah Thompson French, az Egyesült Királyságban élő fiatal lány még 2025 decemberében jelentkezett gyakornoki tanácsadó pozícióra a helyi haart ingatlanirodához. Elmondása szerint a jelentkezését azzal a lendülettel el is utasították, mivel autója – egy 2014-es évjáratú Citroën C1 – elmúlt tízéves.

A cég hivatalos közleményben reagált az esetre: „Kiemelten fontos számunkra, hogy a nálunk dolgozó munkatársak megbízható járműveket használjanak saját személyes biztonságuk érdekében, különösen olyan munkakörökben, ahol naponta jelentős távolságokat tesznek meg, gyakran egyedül.”

Citroen C1 2005-ben a Toyota, a Citroën és a Peugeot szép sorban bemutatta műszakilag azonos, formailag eltérő és egyazon üzemben gyártott kisautóját. A C1 2005-2014 között, három és öt ajtóval készült a csehországi Kolinban a Peugeot 107 és a Toyota Aygo mellett. 2008-ban volt kisebb, 2012-ben nagyobb modellfrissítése. A paletta alján álló C1 felszereltségéhez viszonyítva nemigen volt olcsóbb a C3-nál (ami az Aygóra és a Yarisra is igaz), így itthon nem terjedt el. Annál érdekesebb a Citroën C1 a használtautó-kínálatban, mert egyszerű technikája és takarékossága tuti tippé teszi a kevés pénzből fenntartható autók között.

Alanah, aki jelenleg főállásban egy kávézóban dolgozik, eltökélt volt, hogy az ingatlanpiacon építsen karriert. A online jelentkezési lapon azonban kötelezően nyilatkoznia kellett járműve koráról. A rendszer konkrétan rákérdezett: “10 évnél fiatalabb az autója?” – ő pedig őszintén beikszelte a “nem” opciót.

A BBC által is látott elutasító e-mailben az ingatlaniroda megköszönte az érdeklődést, majd közölték: azért nem hívják be interjúra, mert a munkakör betöltésének alapfeltétele egy 10 évnél fiatalabb gépjármű megléte.

Alanah kemény munkával spórolt össze 2 800 angol fontot (átszámítva nagyjából 1,3 millió forintot), amiből májusban vásárolta meg az autót. A kis Citroën nem volt rossz választás, egyetlen tulajdonosa volt előzőleg és mindössze 64 ezer kilométert futott. Ez az autó egy józan, megfontolt döntés, főleg ennyire fiatal korban, és az autó alkalmas arra, hogy eljusson A-ból B-be, még ha nem is a legnagyobb komfortban.

Az ingatlaniroda a felháborodásra egy újabb, meglehetősen sablonos nyilatkozattal reagált: „Az autós szervezetek adatai is bizonyítják, hogy a mechanikai meghibásodások valószínűsége a járművek öregedésével egyenes arányban nő. Éppen ezért – sok más, a munkatársaktól saját gépjármű használatát megkövetelő vállalathoz hasonlóan – a mi szabályzatunk is előírja, hogy a járművek kora alapesetben nem haladhatja meg a 10 évet.”

Alanah az eset ellenére sem adta fel: továbbra is az ingatlanszektorban szeretne elhelyezkedni, és elmondása szerint „minden nap keresi a lehetőségeket és küldi a jelentkezéseket”.