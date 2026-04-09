Egy versenytechnikájú utcai szupersportkocsit vezetni nem egyszerű feladat a hétköznapi embernek, a Vezessen már korábban is beszámoltunk olyan esetről, amikor több száz milliós járgányt törtek össze, most azonban egy másik legenda esett egy sofőr áldozatául.

400 milliós autóritkaságot végeztek ki egy pillanat alatt 1
A héten több videó és fénykép járta be az internetet egy gyönyörű Ford GT-ről, melyet Kaliforniában törtek látszólag totálkárosra húsvétvasárnap. Az esetről egyelőre csak biztonsági kamerás felvételek elérhetők, amelyekből az látszik, hogy egy furgon lassan kifordul a parkolóból, mögötte nagy lendülettel érkezik a Ford GT, majd amikor a két jármű egymás mellé ér, a Ford hátulja összeér a furgonnal, a szupersportkocsi kipördül, és a padkának, az emelt betonelemeknek csapódik.

A videóból nehéz megmondani, ki lehet a hibás, mivel nem látszanak az úton levő sávok, és nem tudjuk pontosan, mennyivel ment a Ford, a hírek alapján jelenleg is szemtanúkat keresnek. Egy másik felvétel már a következményeket mutatja: a Ford bal oldala, eleje és hátulja teljesen összetört, ráadásul rövid időre még lángra is kapott, valakit pedig már a mentősök ápolnak a helyszínen. Jelenleg nincs hivatalos közlemény az esetről, sajtóértesülések szerint a Ford sofőrjét és utasát kórházba szállították, állapotuk stabil, a másik félnél pedig nem történt sérülés, mivel a Ford éppen csak érintette a kisbusz elejét.

A Ford GT ezen generációja 2017-ben jelent meg, és mind versenytechnikájával, mind formájával a gyártó Le Mans-i sikerei előtt tiszteleg. A sportkocsi aktív aerodinamikai idomokkal, szénszálas és könnyűfém alkatrészekkel épült, és inkább emlékeztet versenyautóra, mint bármilyen utcai Fordra a maga 647 lóerejével és 746 Nm-es nyomatékával, amit egy 3,5 literes, V6-os EcoBoost motorból sajtoltak ki. A könnyű, de erős autó pedig 3 másodperc alatt futja meg a 0‒100-as sprintet, és egészen 347 kilométer per órás végsebességig gyorsul.

A tisztelgés csúcsa pedig az a különleges kiadás, ami megkapta az eredeti, 1968‒69-ben zsinórban Le Mans-győztes GT 40-es versenyautó ikonikus, babakék-narancs Gulf-festését. Annak idején, több év fejlesztés után az az autó tudta megverni a Ferrarit egy olyan szériában, ahol az olaszok verhetetlennek tűntek akkoriban.

Alanyunk különleges kiadása ennek 50. évfordulójára készült, 50 példányt gyártottak belőle 2018 és 2020 között. Ezek az egykori szponzori festésén túl olyan részleteket kaptak, mint a versenyszám, a 20 colos kovácsolt alumíniumfelnik, vagy a színösszeállításba illeszkedő narancssárga féktárcsák és a beltérben látható narancssárga varrások, valamint a versenyautókéra emlékeztető egyedi ülések. Tehát az autó nemcsak ritka, de nagyon szép és különleges is.

Egy ugyanilyen példányt 2022-ben 1,3 millió dollárért (422 millió forintért) árvereztek el, tehát még szupersportkocsis viszonylatban is nagy értéket képvisel. Ezekből lett most eggyel kevesebb.

A cikk szerzője Takács Hunor

