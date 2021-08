Az ingatlanozás után az egyik legjobb befektetés a klasszikus és ritka autók adás-vétele. Sokan nem is találkoznak az autóval, amit online megvásároltak, máris adják tovább a gyors bevétel érdekében, az igazán nagy fogásoknak viszont nem ez a menete. Az egyik legjobb példa a villámgyors értéknövekedésre most a Ford GT. Konkrétan az eredeti ár dupláját fizetik ki ezért az autóért, pedig csak két éves.

Ford GT-hez nem jutott mindenki a gyártás első évében. A gyártó személyesen választotta ki a szerencsés ügyfélkört, akik az első szériából rendelhettek. Nekik az egyetlen dolognak kellett csupán megfelelniük, az autót nem adhatják el addig, amíg a Ford nem kezdi el gyártani a mindenki számára elérhető szériát, hogy az exkluzivitás megmaradjon.

Ezt a példányt 2019-ben vette át első, jelenlegi tulajdonosa, aki pontosan tudta jól, hogy milyen üzletbe dobja bele a pénzét. Az utcai Ford GT-k sorsa borítékolható volt, az első széria exkluzivitása miatt kapkodni fognak érte a gyűjtők és be is jött a számítás. Ennek a példánynak a digitális mérföldszámlálóján mindössze a 46-os szám szerepel, vagyis a leszállítás óta nagyjából meg sem mozdult. Most online árverezték el, a végösszeg pedig 1 220 000 dolláron állt meg, vagyis hajszál híján 370 millió forinton.

Ez már csak azért is érdekes, mert az autóhoz járnak az eredeti dokumentumok is, amik között szerepel az eredeti vételár is. 620 500 dollárba, vagyis 188 millió forintba került eredetileg, amihez képest most, mindösszesen két év után a dupláját hajlandó fizetni érte egy vevő.

Különleges az összeállítás is, mivel a Heritige Edition Gulf fényezését kapta, amiben az eredetileg 1968-ban és 1969-ben Le Mans-ban első helyet szerző Ford GT-k is virítottak. Fényes karbonszálas kiegészítő csomagot is kapott, valami Gorilla Glass szélvédőt, ezen felül pedig az Equipment Group 500A csomagot is beixelték a rendeléskor, ami 100 000 dolláros extra volt.

A Ford GT különlegességét adja felépítése és technikája is, rendkívül közel áll az Endurance és Le Mans-i versenyautókhoz. Futóműve nyomórudas, hidraulikusan emelhető és süllyeszthető mellé, hogy körúton használható magasságba kerüljön. Motorja V6-os biturbó 650 lóerővel, váltója hétfokozatú duplakuplungos és csak hátul hajt.

Karosszériája egy karbonszálas monocoque váz köré épül alumínium segédkeretekkel elöl és hátul. Teljes fényezésvédő fóliázást kapott, 20 colos felnijeit pedig Michelin Sport Cup 2 abroncsokba húzták, amik inkább szólnak pályára, mintsem közútra. Utasterét is a 68 Heritage csomaggal rendelték, üléseit bőrbe és Alcantarába húzták, az ajtókon és a műszerfalon viszont kilátszik a karbonszálas műanyag. Fix ülései mellé állítható kormányt és pedálboxot szerelnek a Ford GT-be, hogy az üléspozíció mindenképp tökéletes legyen.