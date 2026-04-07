Egy lüneni villanyautós, Dominik Mac Nelly kapásból hat büntetőcédulát kapott, amiért autójával egy nyilvános töltőoszlopnál parkolt – írta a chip.de.

Mivel Mac Nellynek nincs saját otthoni fali töltője, rendszeresen egy helyi ipari park töltőpontjait használta. Bár magához a töltéshez joga volt, végül összesen több mint 300 euró értékű bírság landolt a postaládájában.

A terület parkolását felügyelő Loyal Parking vállalat kamerarendszerrel rögzítette a szabálysértéseket.

A házirend értelmében a járművek legfeljebb 120 percet tartózkodhatnak a magánterületen, illetve szigorúan igazodniuk kell az ottani nyitvatartási időhöz. Mivel a tulajdonos többször is a megengedettnél hosszabb ideig hagyta az oszlopon az autót, vagy éppen a nyitvatartáson kívül érkezett tölteni, a cég szerződésszegési kötbért szabott ki rá.

A pórul járt autós az egymásnak ellentmondó jelzésekre panaszkodik. Míg az egyik tábla a szerződésszegési kötbérekre figyelmeztet, egy másik – közvetlenül a töltőoszlopok közelében – kifejezetten engedélyezi a parkolást a töltés idejére, méghozzá mindenféle látható időkorlát nélkül. Ráadásul sem az okostelefonos töltőalkalmazás, sem maga az oszlop kijelzője nem tartalmazott semmilyen utalást a korlátozásokra.

Az eset után a parkolást felügyelő cég is reagált: egyértelműbbé teszik a tájékoztatást. A cél, hogy a jövőben elkerüljék a félreértéseket, és úgy jelöljék meg a töltőpontokat, hogy a felhasználók azonnal és tisztán átlássák a helyi szabályokat. Az ehhez szükséges intézkedéseket a tervek szerint hamarosan meglépik.

Az eset tökéletesen rávilágít arra a kritikus problémára, hogy mennyire nehéz villanyautósként megoldani a mindennapokat városi környezetben, ahol nem a saját garázzsal, kocsibeállóval rendelkező családi házak vannak többségben.