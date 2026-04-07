Bár az ittas vezetéshez köthető halálesetek száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat, az ilyen tragikus kimenetelű esetek nem tűntek el a világ útjairól.

Mivel lehetne tovább fokozni a biztonságot? Teszik fel a kérdést a közlekedésbiztonsággal foglalkozó intézeket, és úgy tűnik a figyelemfelhívó kampányok helyett az autósokat figyelő, kikerülhetetlen technológiai megoldások adják majd meg a választ.

Tavaly év végén az IIHS (az amerikai autópálya-biztonsági biztosítóintézet) bejelentette, hogy a Top Safety Pick+ minősítés elnyeréséhez szükséges töréstesztek és biztonsági funkciók szigorú listáját 2030-tól kibővíti az ittas vezetést felismerő technológiák megkövetelésével. –írja a Jalopnik

Ennek a tervnek komolyságát mutatja, hogy a General Motors már új szabadalommal készül a jövőre.

A General Motors benyújtott egy szabadalmat egy olyan rendszerre, amely kamerák és érzékelők – köztük egy LiDAR szenzor – segítségével, az illető mozgásából képes megállapítani a beszámíthatatlanságot. Mivel ez egyelőre csupán egy szabadalmi bejegyzés, semmi sem garantálja, hogy valaha is sorozatgyártásba kerül, de a dokumentumot valójában már 2024 szeptemberében benyújtották, és csak a múlt hónapban hozták nyilvánosságra – a GM tehát már jó ideje dolgozik a háttérben.

A kamerák és szenzorok az autó felé közeledő személy mozgását figyelve megállapítják, hogy az illető dülöngél-e vagy egyenes vonalban halad, milyen gyorsan lépked, illetve mekkora a lépéshossza.

Tehát a rendszer figyel, és pontoz: ha a pontszám a határérték alatt marad, a sofőr zavartalanul kinyithatja a járművet és elindulhat. Ha viszont az érték meghaladja a küszöböt, a rendszernek számos beavatkozási opció áll rendelkezésére: a vizuális és hangjelzésektől kezdve egy másodlagos ellenőrző berendezés (például beépített alkoholszonda) aktiválásán át egészen addig, hogy fizikailag megakadályozza a jármű elindítását.

A GM külön hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy a technológia egyértelmű és transzparens legyen a potenciális vezetők számára még a járművön kívül, elkerülve azt, hogy a rendszert megkerülve próbáljanak meg elhajtani.

Bizonyos esetekben valóban pofonegyszerűnek tűnhet valakiről a járása alapján megállapítani, hogy felöntött a garatra, de könnyű belátni, hogy ez komoly kihívásokat jelenthet a mozgáskorlátozott, vagy mozgásszervi betegséggel küzdő emberek esetében. A fejlesztés mindenesetre azt mutatja, hogy a gyártók célja még tovább csökkenteni az ittas vezetéshez köthető balesetek számát, és ehhez előbb-utóbb megtalálják a megfelelő technikai megoldást.