Az USA fővárosának (Washington D.C.) egyik kerülete, a Columbiai Körzet nem tartozik egyetlen szövetségi államhoz sem, emiatt a közlekedési szabálysértések behajtása sokkal bonyolultabb, más a kommunikáció és a kapcsolat, mint az ország többi területi egysége között. A rendszer nem működik hatékonyan, ezt pedig sokan ki is használják, pedig a városban kifejezetten sűrű a sebességmérő kamerák hálózata.

A Washington Post beszámolója szerint extrém esetekből nincs hiány: előfordult, hogy egy Honda CR-V sofőrje nagyjából 240 km/h-val haladt, de olyan esetről is tudni, amikor valaki lakott területen, 50-es zónában közel 270 km/h-val ment el a sebességmérő-kamerák előtt.

A legdurvább „rekorder” egy Marylandben regisztrált Audi tulajdonosa. Ő nem a sebességre, hanem a bírságok mennyiségére „ment rá”:

az elmúlt években 891 alkalommal kapták gyorshajtáson, ami összesen 259 ezer dollárnyi (kb. 86,5 millió forint) büntetést jelent.

Hogy ebből mennyit fizetett be, az nem világos, de az biztos, hogy az autó még mindig forgalomban van és a sofőrtől sem vették el a vezetői engedélyt.

Nem ő az egyetlen

Egy virginiai rendszámú Hyundai például 689 gyorshajtást gyűjtött össze, és szintén nem kellett komoly következményekkel szembenéznie. Ugyanakkor akad ellenpélda is: egy másik autós közel 293 ezer dollárnyi (kb. 98 millió forint) tartozást halmozott fel, nála már lefoglalták a járművet az év elején.

A statisztikák jól mutatják a problémát: 2025-ben Washington D.C. 103 legdurvább gyorshajtója közül 67 virginiai, 25 pedig marylandi rendszámú volt, vagyis a többség olyan helyről érkezett, ahol úgy tűnik a bírságok behajtása nehézkes.

A háttérben az áll, hogy az érintett területekről nem tudnak hozzáférni más államok járműnyilvántartásaihoz vagy szankciós rendszeréhez. Így hiába gyűlnek a büntetések, azok érvényesítése gyakran elakad. A hatóságok jelenleg sok esetben peres úton próbálják behajtani a tartozásokat – ez viszont lassú, költséges és korlátozott hatékonyságú módszer.

Nagyjából úgy kell leképzelni, mintha egy Ausztriában elkövetett (vagy az EU bármely tagállamában) gyorshajtást nem tudnának a magyar rendszámú autók üzembentartótól behajtani. Holott a járműadatbázis jó pár éve átjárható a tagállamok között.

Mindez már a törvényhozókat is lépéskényszerbe hozta

Maryland és Virginia döntéshozói olyan szabályozáson dolgoznak, amely lehetővé tenné a közlekedési bírságok államhatárokon átnyúló érvényesítését. Ha ez megvalósul, jelentősen szűkülhet az a kiskapu, amelyet most sokan kihasználnak.

