A németországi Nachrodt-Wiblingwerdenben sebességellenőrzést tartott a rendőrség néhány napja. A traffipax azonban nemcsak autósokat fogott: egy kerékpáros is belefutott a mérésbe, méghozzá egészen nagy tempóval – olvasható a helyi rendőrség jelentésében.

A bringás 59 km/h-val haladt egy 30-as zónában, amivel a nap második leggyorsabb szabályszegője lett.

A Märkischer Kreis rendőrsége külön kiemelte az eset kapcsán: a sebességkorlátozás a kerékpárosokra is vonatkozik. És nem véletlenül.

Az érintett útszakaszon ugyanis iskola, sportcsarnok és uszoda is található, így a környéken folyamatos gyalogosforgalommal kell számolni. A rendőrség szerint különösen veszélyes az ilyen tempó, mert a gyerekek és a gyalogosok egyszerűen nem számítanak arra, hogy egy bicikli autós sebességgel érkezik.

A hatóság arra figyelmeztet: nem számít, hogy valaki országúti bringán, pedelecen vagy túrakerékpáron ül, a közlekedési szabályok mindenkire érvényesek. A túl nagy sebesség pedig két keréken is komoly kockázatot jelent, hiszen a féktáv és a reakcióidő ugyanúgy nő.

Az üzenet egyértelmű: nemcsak az autósoknak kell visszavenniük a tempóból, hanem mindenkinek, aki közlekedik. Nemcsak Nachrodtban – hanem bárhol, ahol emberek léphetnek az útra.

