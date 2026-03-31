Nem sok olyan ember lehet a Földön, aki ne rezzenne meg egy kicsit, amikor rendőrök igazoltatják vezetés közben. Ez akkor is így van, ha tudjuk, hogy a szabályoknak megfelelően jártunk el, és nincs, amibe beleköthetne a hatóság. Ha egy átlagember viselkedésünkre ilyen hatással vannak az egyenruhások, képzeljük csak el, mi játszódhat le azoknak a fejében, akik neurodivergensek.

Ilyen emberek azok, akiknek az idegrendszere az átlagostól eltérő fejlődésű. Ide sorolják az autistákat, az ADHD-sokat, az ADD-sokat, a Tourette-szindrómásokat, a diszlexiásokat és a diszgráfiásokat is. Ezen állapotok közül vannak súlyosabbak és enyhébbek is, és ők is szerezhetnek jogosítványt. Alkalmasak arra, hogy biztonsággal vezessenek, csak nem biztos, hogy például a megszokott módon ki tudják fejezni magukat.

Nekik lehet nagy segítség egy olyan program, melyet éppen el terveznek indítani Washington államban (USA). A törvényi háttér már adott is ahhoz, hogy a neurodivergens sofőrök a rendőri ellenőrzések során egy kék borítékban nyújtsák át irataikat. Ez a boríték árulkodik arról a vezető állapotáról, és egyfajta súgó lehet a hatóságoknak, hogy a sofőrrel türelmesebben kell beszélniük, vagy hogy lassabban képes csak válaszokat adni a kérdésekre. Bizonyos neurodivergens embereknél a hangos parancsok, a villogó fények vagy épp a hirtelen kérdések akár olyan reakciókat is kiválthatnak ki, mintha ittasak lennének, vagy éppen szándékosan ellenállnának a hatóságnak.

A program önkéntes alapú, azaz nem kell minden diagnózissal rendelkező sofőrnek kék borítékot szerezni. Aki beszáll a programba, annak egyszer sem kell bizonyítania, hogy ő tényleg neurodivergens. Hasonló rendszer egyébként már működik Connecticut államban 2020 óta, azonban a gyakorlati tapasztalatokról nincs infó. A dolog azonban működhet, melyet jelez, hogy New York államban is januárban jelentették be a program érkezését.