Február 22-én Vineeta Shukla hirtelen rosszul lett és elájult indiai otthonában, házimunka közben. Gyorsan a helyi kórházba szállították a nőt, ahol kiderült, hogy nagy a baj, akkora, hogy egy fejlettebb egészségügyi központba tovább is küldték.

A doktorok nem tudtak sok jót közölni a nő állapotáról. Vizsgálataik arra jutottak, hogy az igazságügyi alkalmazott valószínűleg már soha nem lesz a régi, sőt, lényegében agyhalottnak nyilvánították. Egy tudatossági skálán agyműködését 3 pontra értékelték – ezen mérce szerint 15 pontos az ép, ébren lévő emberi agy.

A nő családja tudomásul vette a nehezen emészthető hírt, és már elkezdtek otthon készülni a legrosszabbra. A még élő nőt is át akarták helyezték máshová február 24-én, amikor kisebbfajta csoda történt: a mentő, amivel vitték, eltalált egy kátyút, ez pedig berengette az egész autót.

Az agyhalottnak nyilvánított beteg is kapott egy ütést, melytől egy csapásra visszanyerte régi formáját.

A mentőben utazó férjnek a kátyú útba ejtése után hamar feltűnt, hogy a nő azonnal másképp kezdte a levegőt venni, az állapota pedig gyorsan javult. Vineeta Shukla visszatért a kórházba, ahol az orvosok sem akartak hinni a szemüknek, azóta pedig már a családja körébe is visszatérhetett.

Ritka, hogy egy kátyú ilyen pozitív hatású, az úthibák azonban jellemzően inkább veszélyesek. 2020 és 2024 között Indiában például 9438 haláleset kiváltó okaként jelölték meg a rossz, kátyús utakat.