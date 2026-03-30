Az olaszországi Elba-sziget lakói és turistái igencsak felvonták a szemöldöküket nemrég: hiába látnak viszonylag sűrűn méregdrága jachtokat a környéken, arra kevesen számítottak, hogy egyszer csak feltűnik a horizonton Mark Zuckerberg 300 millió dolláros úszó luxuspalotája.

A Facebook-alapító igyekezett diszkrét maradni nyaralása alatt, a hajót messzebb horgonyozta le a népszerű strandoktól, de egy 118 méter hosszú monstrummal azért nehéz elbújni.

Ez már nem hajó, hanem úszó kisváros

A Launchpad névre keresztelt luxusjármű a világ egyik legnagyobb jachtja, csak néhány óriás múlja felül. És nem elég, hogy az ára durván 100 milliárd forintnak felel meg, az éves fenntartás további 30 millióba kerül (10 milliárd forint).

A hajót a holland Feadship építette – ugyanaz a műhely, amely többek között Bill Gates számára is készített luxusjachtot. Nem véletlen, hogy ezek a hajók inkább lebegő paloták, mint közlekedési eszközök.

A hajó akár két tucat vendéget és közel 50 fős személyzetet képes fogadni, fedélzetén pedig minden megtalálható, ami egy luxusvillához kell: medencék, helikopterleszálló, spa, mozi, edzőterem és több szintes napozóteraszok.

TOP 3 A világ három legdrágább szuperjachtja közül az Azzam (180,6 méter) az Egyesült Arab Emírségek egykori elnökéhez, Khalifa bin Zayed Al Nahyanhoz köthető, becsült értéke meghaladja a 600 millió dollárt. A Fulk Al Salamah (164 méter) az ománi királyi flottához tartozik, ára nagyjából 500–600 millió dollár körül alakulhat. A harmadik az Eclipse (162,5 méter), amely Roman Abramovics orosz milliárdosé volt, és mintegy 1–1,5 milliárd dollárt emésztett fel mire elkészült – ezzel sokáig a világ legdrágább jachtjának számított.

A történet külön érdekessége, hogy a jachtot eredetileg egy orosz milliárdos rendelte meg, de a szankciók miatt végül Zuckerberg vásárolta meg, így került hozzá 2024 körül. A Launchpad ráadásul nem egyedül járja a tengereket: szinte mindig vele tart a „Wingman” nevű kísérőhajó is, amely helikoptert, tengeralattjárót, jet skiket és egyéb „játékokat” szállít, gyakorlatilag egy úszó logisztikai bázisként működve.

