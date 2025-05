Azon a helyen, ahol egymás mellett parkolnak a világ milliárdosainak hajói, ott igazán fontos, hogy mindenki lássa, ki az „erősebb kutya”. Ennek kinyilatkoztatására pedig remek megoldás, ha egy hajóval közel megegyező árú sportautót parkolsz le a fedélzeten.

Nemrég a Motorsport.com osztotta meg az alábbi fotót, amely Monacóban készült:

Ha nem sikerült elsőre beazonosítani az autót, nem hibáztatunk, hiszen mindössze 25 darab készült belőle 2023 óta.

A McLaren Solus GT durván 1,5 milliárd forintot ér!

A Solus GT 5.2 V10-es szívómotorja 841 lóerőt és 649 Nm-t ad le. A motorban láncok és szíjak helyett fogaskerekek hajtják meg a segédrendszereket és a vezérműtengelyeket. Az égéstérbe jutó levegő mennyiségét fojtószelepek helyett a motorsportban használatos, teljesen akadálytalan gázáramlást engedélyező megoldással szabályozzák. A blokk legnagyobb fordulatszáma meghaladja a 10.000/percet.

Arra azonban senki ne számítson, hogy találkozik eggyel az utcán, ugyanis egy zárt karosszériás, együléses versenyautóról van szó, tehát kizárólag versenypályán használható legálisan.

9 fotó

Szintén a motorsportból származik a GT hétfokozatú, szekvenciális sebességváltója, amelynek magnéziumpanelekkel kiegészített alumíniumháza egyben a hátsó felfüggesztés rögzítési pontjaként is szolgál.

A Solus GT a McLaren szerint 2,5 mp körül gyorsul 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladja a 322 km/órát. Az autó menetkész tömege nem éri el a 980 kilót, a homlokfelület minimális, és még a hatalmas, dupla hátsó szárnyat is úgy állították be, hogy a légellenállás és a leszorítóerő optimális egyensúlyát biztosítsa. Ez utóbbihoz a speciális kialakítású fenéklemez és a hátsó diffúzor szívóhatása is hozzájárul, a maximális érték pedig megközelíti az 1180 kilót – igen, elméletileg ez az autó is képes volna fejjel lefelé haladni.