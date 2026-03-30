A korlátozást március 22-én vezették be az olajszármazékok ellátásában jelentkező nehézségek miatt. A szlovén kormány azonban úgy ítélte meg, hogy a piac és az ellátás stabilizálódott, így nincs szükség tovább a korlátozásra.

A szabályozás szerint egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy vagy gazdasági tevékenységet folytató magánszemély – beleértve a mezőgazdasági termelőket – pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatott egy benzinkúton.

A kormány döntése a legnagyobb üzemanyag-kereskedők, a részben állami tulajdonú Petrol és a Mol Slovenija napi jelentésein alapul, amelyek szerint a kereslet és a benzinkutak ellátása stabilizálódott.

Éjféltől ugyanakkor ismét emelkednek a szabályozott üzemanyagárak a szlovéniai autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutakon. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 3,5 centtel 1,62 euróra (mintegy 630 forintra) nő, a dízel ára pedig 11,1 centtel 1,81 euróra (mintegy 705 forintra) emelkedik. A fűtőolaj ára literenként 11,4 centtel 1,46 euróra (mintegy 568 forintra) nő.

Magyarországon ha nem lenne hatósági ár, a benzin literje 690 Ft, míg a dízelé 784 Ft lenne.

A környezetvédelmi, klíma- és energiaügyi minisztérium közlése szerint ezek az árak április 6-ig maradnak érvényben, miután a kormány a korábbi kéthetes helyett heti ármegállapításra tért át.

Az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon az üzemanyagárakat március 20. óta teljesen liberalizálták.

