Az M4-es autóút Kisújszállás felé vezető oldalán március 18-án délután műszaki hiba miatt egy kisteherautó megállt a külső sávban. Nem sokkal később egy kamion gyakorlatilag fékezés nélkül ütközött a furgonnak.
Az autópálya-kezelő felvételét látva szinte hihetetlen, de a balesetben senki nem sérült meg. Ugyanakkor van itt néhány tanulság is:
- Ha műszaki hiba jelentkezik, akkor – ha a jármű még mozgásképes – próbálj meg biztonságos helyen félreállni! A konkrét esetnél néhány száz méterrel távolabb lett volna egy műszaki öböl.
- Ha lassan gurulsz egy műszaki öbölig vagy pihenőig, az még mindig jobb, mint a pályán vagy a leállósávban megállni!
- Ne maradj a járműben! Vegyél fel láthatósági mellényt, és menj biztonságos helyre (a korláton kívül)!
- Tegyél ki elakadásjelző háromszöget!
- Azonnal tárcsázd a 112-es segélyhívót, kérj segítséget!
- Hídon, felüljárón ne állj meg semmiképpen sem!
- Vezetés közben mindig az útra figyelj! A legtöbb baleset elkerülhető lenne, ha a figyelmünket nem osztanánk meg.
Nemzetközi felmérések szerint a leállósávban várakozó járműveket – és a benne ülő utasokat – a megállástól számítva átlagosan 8-12 percen belül éri baleset.