Az M4-es autóút Kisújszállás felé vezető oldalán március 18-án délután műszaki hiba miatt egy kisteherautó megállt a külső sávban. Nem sokkal később egy kamion gyakorlatilag fékezés nélkül ütközött a furgonnak.

Az autópálya-kezelő felvételét látva szinte hihetetlen, de a balesetben senki nem sérült meg. Ugyanakkor van itt néhány tanulság is:

Ha műszaki hiba jelentkezik, akkor – ha a jármű még mozgásképes – próbálj meg biztonságos helyen félreállni! A konkrét esetnél néhány száz méterrel távolabb lett volna egy műszaki öböl.

Ha lassan gurulsz egy műszaki öbölig vagy pihenőig, az még mindig jobb, mint a pályán vagy a leállósávban megállni!

Ne maradj a járműben! Vegyél fel láthatósági mellényt, és menj biztonságos helyre (a korláton kívül)!

Tegyél ki elakadásjelző háromszöget!

Azonnal tárcsázd a 112-es segélyhívót, kérj segítséget!

Hídon, felüljárón ne állj meg semmiképpen sem!

Vezetés közben mindig az útra figyelj! A legtöbb baleset elkerülhető lenne, ha a figyelmünket nem osztanánk meg.

Nemzetközi felmérések szerint a leállósávban várakozó járműveket – és a benne ülő utasokat – a megállástól számítva átlagosan 8-12 percen belül éri baleset.