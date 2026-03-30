A svájci Uster közelében, az A15-ös autópályán száguldott egy férfi, méghozzá nem nyugdíjas tempóval: a sebességmérő egészen 283 km/h-ig kúszott fel. Az esetről a svájci közszolgálati televízió, az SRF „Rundschau” című műsorában beszélt maga a gyorshajtó, arcát nem vállalva, eltorzított hanggal.

Elmondása szerint nem volt egyedül: két barátjával autózott, és bevallotta, hogy részben miattuk nyomta padlóig a gázt.

„Valahogy menő akartam lenni” – mondta. Az autó egy bérelt, Audi RS7 volt állítólag. Kezdetben normálisan közlekedtek, majd az autópályára érve elszabadultak az indulatok – és a lóerők, amiből 600 áll rendelkezésre a 4,0 literes V8-as TFSI-motorral szerelt vadállatnak. Az autó végsebessége egyébként 280 km/óra, de 305 is lehet, ha valaki megrendeli hozzá a Dynamic vagy Dynamic+ csomagot.

Az autós belátta, hogy teljesen felelőtlenül viselkedett, és csak később tudatosult benne, hogy akár emberek is meghalhattak volna.

Hogyan buktak le? Az autóban ülő barátok a száguldást élőben közvetítették a TikTokon. Ez lett a vesztük. A videó felkeltette a rendőrség figyelmét, akik hamar azonosították és őrizetbe is vették a sofőrt.

„Akkor értettem meg, mekkora hülyeséget csináltam” – mondta később.

A férfi első körben egy éjszakát töltött őrizetben, ami elég is volt neki: „Amikor bekerültem a cellába, azonnal tudtam, hogy soha többé nem akarok ide visszajönni.” – Ennek ellenére komoly büntetés várhat rá, akár hosszabb szabadságvesztés is.

Ügyvédje, Raphaël Camp szerint túl könnyű hozzájutni ilyen teljesítményű autókhoz, ugyanakkor hangsúlyozta: az ilyen eseteket nem szabad elbagatellizálni. A jogi következmények súlyosak lehetnek, még akkor is, ha végül nem történik baleset.