Egy férfi 110 km/órás sebességgel próbált elmenekülni a rendőrök elől egy tuningolt elektromos rollerrel Svájcban. A száguldásnak végül egy villamos vetett véget.

A zürichi rendőrség járőrei vasárnap este, körülbelül 20:15-kor figyeltek fel egy száguldozó elektromos rolleres férfira a város 4. kerületében. Amikor próbálták megállítani, a férfi inkább menekülőre fogta.

A rendőrök szirénázva üldözni kezdték – a rolleres a hajszában több kereszteződésen is átszáguldott lassítás nélkül, míg végül túlvállalt egy kanyart, és oldalról nekiütközött egy éppen induló villamosnak.

A 49 éves svájci férfi a bukás után még gyalog is megpróbált elszökni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták.

Helyi források szerint a roller csúcssebessége elérte a 110 km/órát, miközben a svájci szabályok szerint az elektromos rollerek legfeljebb 20 km/órával közlekedhetnének.

A roller sebességét az egyenruhások egy erre a célra készített, mini paddal mérték meg, így bebizonyosodott, hogy erős átalakításon ment keresztül a jármű.

A férfi ellen eljárás indult, a rendőrség pedig videón is rögzítette a jármű elképesztő sebességét. A történet jól mutatja, milyen veszélyesek lehetnek a szabálytalanul átalakított elektromos kétkerekűek.

