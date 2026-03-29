Baleset miatt teljes szélességben lezárták az M3-as autópályát Folyás térségében a 178-as kilométernél, a Polgár-Nyékládháza csomópont után Vásárosnamény irányába – közölte a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap kora délután.

Azt írták, egy utánfutót vontató furgon és egy személykocsi szenvedett ráfutásos balesetet, az autó kereke kitört. A furgonban kilencen utaztak, a másik járműben csak a sofőr tartózkodott, a helyszínre mentő is érkezett.

Az Útinform honlapján közölte, a baleset miatt rövid időn 4-5 kilométeres torlódás alakult ki.