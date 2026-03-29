A rejtélyes utcai „művész” egyszerű, de zseniális módszerrel dolgozik: a jól ismert piros körbe apró pálcikaembereket rajzol, amik azonnal új értelmet adnak az egésznek. Ezen KRESZ-táblák jelentése természetesen ugyanaz marad, csak közben kapnak az autósok és járókelők egy kis pozitív töltetet a napi mókuskerékben.

A művek főleg Cornwall környékén és London utcáin bukkantak fel eddig – olvasható egy Reddit bejegyzésben -, és a helyiek egyértelműen vevők rájuk. Nem is csoda: a mindennapi ingázás, dugóban araszolás és parkolóhely-vadászat közepette ezek a kis rajzok pont annyi örömöt adnak, amennyi ahhoz kell, hogy ne akarj azonnal elköltözni egy lakatlan szigetre.

Ha pedig már a KRESZ-tábláknál tartunk: tudod milyen új táblák vezet be a frissített KRESZ? A Vezess korábbi cikkében megnézheted: