Az Egyesült Államokból származó hirdető egy teljes egészében 3D-nyomtatott Lamborghini karosszériát kínál eladásra – pontosabban annak darabjait. Az ajánlat elsőre jól hangzik: végre egy Aventador, amit nem kell százmilliókért megvenni. A valóság viszont jóval prózaibb.

A csomag ugyanis nem tartalmaz sem motort, sem váltót, sem futóművet, sem utasteret, gyakorlatilag semmit, ami egy autót ténylegesen vezethetővé tesz. A vevőnek kell beszereznie az összes mechanikai és szerkezeti elemet, sőt még az sem árt, ha van otthon némi ragasztó, mert a karosszériaelemeket is össze kell illeszteni. A hirdetés alapján az alkatrészeket valószínűleg 3D-szkenneléssel másolták le, majd több darabban kinyomtatták, végül összeragasztották.

Már itt sejthető, hogy ez inkább látványprojekt, mint valódi autó. A panelek mérete alapján úgy tűnik, hogy nem átlagos otthoni 3D-nyomtatóval készültek.

Az eladó sem titkolja: a szerkezetet üvegszállal kell megerősíteni, ha bárki komolyabban tovább szeretné vinni a projektet.

Az ár első ránézésre csábító: az alapcsomag 5000 dollár (kb. 1,8 millió forint), de ha valaki már összeragasztva kéri az elemeket, az ár 8500 dollárra nő (2,8 millió forint).

A legnagyobb kérdés persze az, hogy mennyire lenne használható egy ilyen „autó”. A hirdetés nem részletezi, milyen műanyagból készültek az elemek. Ha például PLA-ból, az UV-sugárzás hatására idővel lebomlik, ami egy autónál finoman szólva sem ideális. De még az erősebb anyagok esetén is nehéz elképzelni, hogy egy ragasztott, több darabból álló karosszéria hosszú távon bírná az utakat.

Ha valaki mégis kedvet kapna egy ilyen projekthez, az inkább valami olyasmi felé kacsingasson, hogy például egy golfkocsira húzza ezt a karosszériát, vagy valamilyen teljesen őrült show-járművet épít belőle. Egy biztos: a nyomtatható autók már a küszöbön vannak, ezek az első szárnypróbálgatások, a technológia vélhetően rohamtempóban fog fejlődni.

És nem ez az első Aventador, amit kinyomtattak: